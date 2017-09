L'Alqueria del Basket abre sus puertas al mundo

El mundo del baloncesto ha mirado este miércoles hacia València. La presentación de L´Alqueria del Basket va a marcar un antes y un después en la historia del Valencia Basket y nadie ha querido perderse un momento histórico.



Así, en un acto que ha contado con la presencia de representantes de todas las instituciones políticas, deportivas y sociales, ha visto la luz una Alqueria que, en sus 15.000 metros cuadrados, cuenta con unas instalaciones únicas en Europa en las que los 500 niños y niñas de la cantera y la Escuela podrán seguir formándose para intentar llegar algún día al primer equipo masculino o femenino del Valencia Basket.







Trece pistas en total, nueve de ellas cubiertas, son el foco principal de una instalación que cuenta con todas las comodidades posibles para la mejor formación de los jóvenes y en las que también hay gimnasio, salas de fisioterapia y médica, aulas de estudio, salas multiusos, etc.Un nuevo referente del deporte en la ciudad en el que podrá entrenar también el primer equipo del Valencia Basket cuando no pueda hacerlo en Ly en el que tendrán cabida los 49 equipos con los que cuenta en la actualidad el club y que están repartidos por diferentes instalaciones de la ciudad.Lo 18 millones de euros que ha costado la instalación los ha aportado íntegramente el mecenas del club,, y el presupuesto estimado para el mantenimiento de la misma cada año ronda los 500.000 euros.Otro de los objetivos deen todas sus vertientes, no solo en la cantera masculina y femenina potenciando también el sentimiento de pertenencia de los chavales, sino también en la formación de entrenadores e incluso de árbitros.El propio consejero delegado del club,, quiso resumir en una sola frase la importancia de L´Alqueria para la ciudad y, sobre todo para el club. "Es el día más importante en la historia del Valencia Basket, por encima incluso de cuando ganamos laporque esto es algo que quedará para siempre en el tiempo".El máximo accionista del club, Juan Roig, mostró también su orgullo por la creación de una instalación que marca un antes y un después en la historia del club."Hoy nace en Valencia una gran infraesructura del Basket de Europa y es en un año muy especial porque somos. Nos ha costado 30 años ser campeones de Liga pero al final lo hemos conseguido. Esperamos no tardar otros 30 años en ser campeones de Europa. Para mí es muy emocionante, mis hermanos y yo aprendimos de mi madre Trinidad Alfonso, que en la vida tienes que dar para después recibir. Estas instalaciones nos hacen sentirnos muy orgullosos como valencianos y como españoles. Estas instalaciones tienen todas las comodidades para los jóvenes. Esperamos recibir el orgullo de nuestra Comunidad y país para que seamos referencia del deporte. Sería un orgullo que de aquí saliera el capitán o capitana de la selección española de baloncesto".A ello añadió que "quiero anunciar que le vamos a poner distintos nombres a los espacios más importantes de la instalación. La plaza de acceso se llamará la. Las pistas van a llevar dos nombres de jugadores emblemáticos del club, las primeras se llamarán. A medida que vayamos retirando camisetas, pondremos más pistas. Y en reconocimiento a la sala de entrenadores hemos puesto el nombre de, que ahora se está reponiendo de una enfermedad. Ha sido el entrenador que más ha influido en todos nosotros. A la sala de estudio le hemos puesto el nombre de 16 de junio de 2016, la fecha en la que fuimos campeones"."Quiero agradecer a las instituciones, al Colegio Les Arts y a los vecinos y a las personas que han hecho posible estas instalaciones. Quiero agradecer también el trabajo durante 30 años ay aTambién a mi hermano Fernando, que junto con Paco, Vicente y yo hemos apoyado el funcionamiento de este club. También doy las gracias a mi hijay a su socio arquitecto, que han conseguido hacer esta obra tan espectacular".