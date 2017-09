Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, advirtió en la rueda de prensa previa al debut en la Liga Endesa del domingo en la pista del Real Betis que dada la condición de vigente campeón de la ACB y de la Supercopa todos los equipos van a tener una especial motivación cuando se midan a ellos.

"Ya no engañamos a nadie, somos el vigente campeón de la Liga y acabamos de ganar la Supercopa, así que todos van a ir a tope para ganarnos", asumió Vidorreta que explicó que ahora mismo están "al cincuenta por ciento" de lo que pueden "llegar a ser".

El técnico vasco se mostró convencido por la trayectoria del equipo en los últimos años que, pese a los éxitos logrados y a tener que compaginar esta campaña la Liga con la Euroliga, su plantilla sabrá afrontar esta fase regular de la ACB.

"El Valencia lleva muchos años sabiendo competir estos partidos. El otro día les dije a los jugadores, 'con Perasovic llegasteis a ganar 30 partidos, con Pedro Martínez enlazasteis 28 seguidos, vosotros mejor que nadie sabéis cómo hacerlo, con un gran esfuerzo y respetando al máximo a los rivales y eso es lo que tenemos que hacer este año'. Sé que lo van a hacer", apuntó.

El entrenador desveló: "Fue una conversación de poco más de 40 segundos en una charla que tuvimos pero nuestros jugadores han demostrado su compromiso y saben cuál es su responsabilidad".

Pese a todo, Vidorreta pidió mesura a la hora de dosificar las emociones. "Si jugamos 64 partidos vitales nos vamos a acabar tirando de los pelos", señaló. "Vamos a perder partidos, pero que cuando llegue sea porque el contrario ha jugado muy bien", subrayó.

Para el choque en Sevilla, Vidorreta no podrá contar con los lesionados Latavious Williams, Fernando San Emeterio, Alberto Abalde y Antoine Diot. "Son muchas bajas pero la mitad de las que teníamos habitualmente, así que no dramatizamos", explicó. "Me gustaría tener toda la plantilla pero tenemos recursos para hacer las cosas bien. No podemos arriesgar la salud todas las semanas, arriesgamos un poco para la Supercopa, la ganamos y ahora lo que toca es recuperar la salud porque la temporada es larguísima", advirtió.

"Donde vamos a tener mas problemas es el puesto de 'tres' por las bajas de San Emeterio y Abalde, así que Sastre tendrá que hacer un gran esfuerzo y contará con la ayuda de jugadores que no cumplen ese rol como Rafa Martínez, Aaron Doornekamp o Sam Van Rossom", explicó.

Respecto al Betis, apuntó que tiene "muy buenos jugadores, un quinteto claramente reconocible para cualquier aficionado y un núcleo de españoles con mucha ambición que van a querer aprovechar la oportunidad". "Es un bloque compensado y que juega bien al baloncesto, especialmente en ataque. No voy a ser yo el que vaya a descubrir ahora a Alejandro Martínez", concluyó.