Green guía al triunfo al Valencia Basket en el estreno liguero

A las cuatro importantes bajas con las que el Valencia Basket llegaba al San Pablo, se sumó también el proceso gripal que afectó a Guillem Vives y que le obligó a jugar medicado y muy mermado de condiciones. Pese a ello, el base catalán y el resto del equipo fueron capaces de dar un paso adelante para sumar la primera victoria de la temporada en la Liga Endesa ante un complicado Real Betis Energía Plus por 80-90.



Empezando por Erick Green (27 puntos), cuya efectividad anotadora permitió a los taronja mantenerse a flote e incluso acabar por delante tras un mal primer cuarto (18-19; min. 10). Los diez puntos del escolta norteamericano en esos minutos sirvieron para responder al clínic protagonizado en la pintura por Anosike, muy superior a Dubljevic en esos minutos. El Valencia Basket no estaba moviendo bien el balón en ataque y eso, de no haber sido por el de Inglewood, podía haberse pagado muy caro.



Txus Vidorreta así se lo transmitió a sus hombres, que mejoraron notablemente sus prestaciones en el segundo acto. Van Rossom, que volvía a enfundarse la elástica taronja desde que concluyese la fase regular de la pasada campaña, recogió el testigo de Green y Vives. Dirección y anotación, dos por uno que permitieron a los valencianos instaurar su primera ventaja clara en el electrónico (22-27; min. 12). Dos triples consecutivos del belga y un alley oop para Pleiss ponían el partido muy de cara para el actual campeón liguero.





Entonces, cuando parecía que elpodía romper el partido, llegó el atasco. La falta de acierto de, muy desenchufados por momentos también en defensa, acabó provocando la reacción local gracias a la productividad exterior de. Un parcial de 7-0 en dos minutos dio la vuelta al choque (29-27; min. 14) y llevó a Vidorreta a parar el partido.Las rotaciones y las indicaciones del preparador vasco surtieron efecto. El equipo recuperó sensaciones en los minutos posteriores gracias, primero, a la, y luego al acierto desde el perímetro de hombres comos. Tanto es así que los de La Fonteta se fueron al descanso con su máxima renta (34-42; min. 20).Tras el paso por los vestuarios el espectáculo subió de nivel con el continuo intercambio de canastas entre los dos equipos. De nuevo los puntos de Green, junto a un prodigioso Van Rossom desde el 6,75, mantuvieron a raya a un Betis en el queeran las principales amenazas (46-55; min. 24). Pese a la renta, el Valencia Basket estaba jugando con fuego pues defensivamente el equipo daba muchas facilidades a su rival. Eso, a poco que bajase su anotación, iba a estrechar los márgenes como acabó sucediendo cuandonecesitaron coger aire en el banquillo (55-59; min. 27).El partido se movía ahora en rentas mínimas, por lo que todo se iba a decidir en un emocionante último cuarto (59-62; min. 29). Un parcial de 0-6, con, puso pronto el choque otra vez de cara (59-68; min. 31). El Vtenía la oportunidad de decantar por fin la balanza, y más cuando un triple de Green y un mate de Sastre dispararon la renta hasta los catorce puntos (61-75; min. 33).Sería el fin para el Betis, que aunque no arrojaría la toalla, ya nunca volvió a tener opciones de triunfo. E, mantendría el partido bajo control ya hasta su conclusión para acabar sumando una importante victoria en Sevilla. La primera de la temporada en la Liga Endesa a pesar de las numerosas bajas y jugar prácticamente con lo puesto.- Ficha técnica:80 - Betis Energía Plus (18+16+25+21): McGrath (10), Nelson (7), Boungou-Colo (20), Kelly (12), Anosike (19) -cinco inicial-, Alfonso Sánchez (-), Iván Cruz (-), Uriz (-), Blanco (2), Franch (6) y Golubovic (4).90 - Valencia Basket (19+23+22+26): Vives (7), Sastre (13), Green (27), Thomas (6), Dubljevic (11) -cinco inicial-, Doornekamp (3), Van Rossom (12), Rafa Martínez (3) y Pleiss (8).Árbitros: Martín Bertrán, Perea y Zamorano. Eliminaron por cinco faltas personales al local Kelly (m.36) y al visitante Dubljevic (m.38).Incidencias: Partido de la primera jornada de la Liga Endesa, disputado en el Palacio de los Deportes de San Pablo de Sevilla ante 4.649 espectadores.