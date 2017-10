Vidorreta reconoce que deben mejorar la faceta defensiva

El entrenador de Valencia Basket, Txus Vidorreta, ha señalado en la previa del partido de la jornada 2 de la Liga Endesa ante el Monbus Obradoiro (miércoles 4, 21:00h, Fonteta, MD1) que se miden a un equipo "que ha mejorado mucho en una de las cosas que más le gustan a su entrenador que es el acierto en la línea de tres puntos. Y físicamente se encuentran en mejor estado del que estaban el año pasado. Es un equipo que es muy difícil para el equipo contrario planificar el scouting porque tienen muchas variantes y muchas series. Nos va a requerir un esfuerzo no tanto de concentración como de estar siempre com la máxima intensidad porque en cualquier detalle ellos pueden encontrar una ventaja clara para tirar a canasta".

Haciendo un repaso a la plantilla, Vidorreta considera que su rival "se ha reforzado claramente, con muy buenos jugadores en la línea exterior, con jugadores como Sàbat o su máximo anotador Matt Thomas, Laksa o la recuperación de Alberto Corbacho. Eso les hace un equipo temible desde la línea de tres puntos. Mantienen a Bendzius y han fichado a un jugador de mucho ritmo como Navarro. Hablamos de una línea exterior muy mejorada. Y en el juego interior han fichado un jugador con experiencia como Radovic que les ayuda mucha y a un cañonero como Ben Simmons. Y mantienen a los jugadores en la posición de cinco".

El entrenador del Valencia Basket explicó que el mayor margen de mejora lo tienen en la faceta defensiva, una vez analizado el debut liguero ante el Real Betis y de cara al choque ante el Monbus Obradoiro. "A nivel defensivo no hubo tantos momentos buenos como me gustaría. Hubo situaciones en las que concedimos canastas fáciles, circunstancias que empañaron un poco el trabajo defensivo", señaló el técnico vasco.

Sin embargo, el entrenador valoró la capacidad de reacción ante el Betis. "En Sevilla me gustó que fuimos capaces de responder siempre a las buenas rachas del Betis. Vi la madurez que tiene el Valencia y tuvimos una grandísima fluidez para compartir el balón", indicó el entrenador vasco.

Del mismo modo, Vidorreta se mostró muy satisfecho por el rendimiento de Erick Green, que sumó 27 puntos, y recalcó que ha mejorado ya su mejor anotación de la pasada campaña en el Olympiacos. "Significa que no se ha equivocado al elegir el Valencia Basket", apuntó.

El técnico taronja ha repasado la enfermería, en la que no hay novedades significativas y para el encuentro de mañana mantendrá las cuatro bajas que tuvo en el partido del pasado domingo en Sevilla. Sobre los lesionados, Txus Vidorreta ha destacado que "Fernando San Emeterio y Abalde evolucionan favorablemente y ya hacen trabajo sin contacto, aunque eso no es suficiente para estar en condiciones para jugar mañana. Somos optimistas de que al final de la semana puedan empezar a trabajar con contacto y poder decidir si están en condiciones de viajar a Tenerife. Antoine Diot va un poco más lento, pero ya tiene menos molestias, el descanso y el tratamiento le están viniendo bien y está evolucionando favorablemente, aunque más poco a poco"

El entrenador del Valencia Basket desveló malas noticias respecto a la recuperación de Latavious Williams: "Es un saltador y no es lo mismo una fisura en la tibia de un saltador que una fractura en el dedo izquierdo de un jugador diestro. Los plazos que habíamos pensado porque era una fisura pequeña no se van a poder cumplir y estamos en la dinámica de tratar la lesión como una fractura, aunque no sea una fractura grande o abierta. Pero sí que estamos viendo que cada vez que intentamos dar un paso adelante, él no puede aunque quiere. Varios especialistas nos han recomendado que tratemos la lesión como una fractura y una fractura de tibia son al menos dos meses. Será difícil que pueda hacer trabajo con contacto hasta la primera quincena de noviembre".