El Valencia Basket pone a la venta las entradas para los partidos ante Real Madrid, Efes, Unicaja y Herbalife Gran Canaria

El Valencia Basket pone a la venta a partir de las 17:00 horas del jueves 5 de octubre las entradas para los cuatro partidos que el equipo taronja jugará en la Fonteta en la recta final del mes de octubre.

En concreto ya están disponibles las localidades para el partido de la jornada 4 de la Liga Endesa ante el Real Madrid (domingo 15, 18:30h, entradas desde 50 euros), el primer partido en casa de la Turkish Airlines Euroleague ante el Anadolu Efes Istanbul (jornada 2, viernes 20, 21:00h, entradas desde 30 euros), el encuentro de la jornada 4 de la Turkish Airlines Euroleague ante Unicaja (viernes 27, 21:00h, entradas desde 20 euros) y el encuentro de la jornada 6 de la Liga Endesa, que reedita la final de la Supercopa Endesa, ante el Herbalife Gran Canaria (domingo 29, 18:30h, entradas desde 20 euros).



Listado de precios

Los precios de las localidades para el partido ante el Real Madrid del domingo 15 de octubre son los siguientes:

Los precios de las localidades para el partido ante el Anadolu Efes Istanbul del viernes 20 de octubre son los siguientes:

Los precios de las localidades para el partido ante los partidos ante Unicaja del viernes 27 de octubre y ante Herbalife Gran Canaria del domingo 29 de octubre son los siguientes:

El Club quiere recordar a los poseedores de pases de temporada que no vayan a ocupar sus localidades en cualquiera de estos encuentros que pueden cederlas para la venta libre y de esa forma darle la oportunidad a otro aficionado para que dé su aliento al equipo en este partido.Los abonados pueden liberar su localidad para cada uno de los partidos hasta las 18:00 horas del último día laborable previo al encuentro.1. Entra en la web oficial de Valencia Basket2. Busca y accede a "Entrades i abonaments"3. Pincha en la pestaña "Entrades On-line"4. Entra en "Zona Personal". Pon tu e-mail y contraseña en los espacios habilitados para ello. Si todavía no te han asignado una contraseña asociada a tu correo electrónico, debes solicitarla llamando a las Oficinas de Valencia Basket al número 96 395 70 84 (de 9:30h a 14:00h y de 16:00h a 20:00h)5. Dentro de "Zona Personal", busca la pestaña con el nombre "Zona Abonos" que aparecerá a la izquierda de tus datos personales y haz click en ella6. Cuando aparezca tu listado de abonos vigentes, clica en "Eventos" dentro del abono que desees liberar.7. Aparecerá entonces el listado de partidos disponibles. Pincha en "Liberar" para poner tu asiento en venta libre para el partido que hayas seleccionado.Además de ayudar a que la Fonteta presente el mejor aspecto posible en un gran partido, liberar el asiento también tiene un beneficio para el abonado que decide usar esta opción. Si la localidad que hayas liberado se vende antes de la fecha correspondiente a ese partido, obtendrás un descuento que se aplicará al abono de la próxima temporada. En caso de no renovar el abono, ese descuento se perderá de manera definitiva. La relación de descuentos según sectores es la siguiente:

Los descuentos por este tipo de promoción no podrán superar el 70% del precio de tu abono de la temporada que viene.



¿Cómo recuperar tu abono?

Si has liberado tu entrada pero finalmente puedes venir al partido, puedes recuperar tu localidad siempre que no se haya vendido. Siguiendo los mismos pasos que hiciste para liberar tu asiento, al llegar al paso 7, en el listado de partidos te aparecerá la opción de pinchar en el botón "Recuperar" para volver a activar tu abono para el encuentro para el que habías cedido tu localidad.



¿Hasta cuándo puedes recuperar la entrada?

El plazo límite para recuperar un asiento liberado es la fecha y el horario indicados en el segundo párrafo para cada uno de los partidos. Una vez rebasado ese límite, las entradas liberadas que no hayan sido adquiridas por otro espectador ni recuperadas por el titular del abono quedarán a disposición del Club sin posibilidad de beneficio para el abonado.



¿Cómo saber si tu entrada se ha vendido?

Si quieres saber si la entrada que has liberado ha sido adquirida por otra persona, el proceso es similar al de la compra de localidades. Entra en la web de Valencia Basket, busca primero la pestaña "Entrades i abonaments" y dentro de ella "Entrades On-line". Te aparecerá entonces la opción de comprar entradas para el partido de presentación.



Pincha en la opción "Comprar Entradas", busca tu sector dentro del plano virtual de la Fonteta y una vez dentro del sector localiza el asiento que hayas liberado. Si aparece coloreado en verde es que el asiento no ha sido comprado por nadie. Si aparece en color rojo, significa que alguien ya ha adquirido ese espacio para el partido en cuestión y ya no puedes recuperarlo para el miércoles.



En cualquier caso, una vez agotado el plazo para liberar el asiento, el club comunicará a sus abonados si su asiento se ha vendido y por tanto, si se le aplicará el descuento en el abono de la temporada siguiente, o si por el contrario no se ha producido la venta de su localidad.