Vidorreta: "Estos jugadores tienen un ADN supercompetitivo"

Así fue la rueda de prensa de Txus Vidorreta

Valoración primera mitad

"Ha sido un partido tremendamente igualado. En el segundo cuarto nos hemos ido sólo tres puntos abajo y así se lo he dicho a los jugadores porque a partir del minuto cuatro de ese cuarto ellos han jugado con más impetú. Hemos sobrevivido en un momento en el que hemos estado cerca del KO"

Valoración segunda mitad

"En el segundo tiempo hemos cambiado la forma de defender y poco a poco le hemos cogido el ritmo al encuentro. Así hemos llegado al final con una ventaja que, de no haber fallado tantos tiros libres, hubiera permitido al Valencia Basket ganar con mayor facilidad"

Regreso a Tenerife

"Ha sido un partido especial por el cariño del público y quiero expresar mi agradecimiento al club y a toda la isla de Tenerife. Tienen un buen equipo y están llamados a competir·

Estado de Alberto Abalde

"Lo de Abalde es una cuestión de ritmo. Ahora mismo lleva cuatro semanas de retraso con respecto al resto del equipo"

Baja de Fernando San Emeterio

"San Emeterio se resintió en el último entrenamiento y ya no viajó con el equipo. No sé para cuanto tiempo tendrá porque aún hay que hacerle pruebas pero siendo una recaída, por pequeña que sea, no van a ser cuatro días"

Racha de victorias

"El mérito es todo de estos jugadores que tiene un ADN supercompetitivo y están haciendo un gran trabajo. No nos podemos quejar por como ha empezado la competición. El baloncesto viene como viene e igual sin lesionados hubiéramos perdido dos partidos y nos estaríamos quejando"

Calendario que viene y las lesiones

"Hemos ganado los cinco partidos oficiales que hemos jugado, hay que seguir disfrutando el momento. No estamos teniendo suerte con las lesiones pero sí en otros aspectos. Hoy se ha visto en algunas acciones. Unas veces las lesiones te respetan y otras no, pero los resultados están siendo buenos"