Cogidos con pinzas en el estreno continental

El Valencia Basket estrena este viernes su cuarta participación en la Euroliga cogido con pinzas. Así de delicada es la situación física del equipo, que hasta el pasado domingo en Tenerife acumulaba cuatro bajas en los dos primeros partidos ligueros. Ahora, afronta con tres la presente semana después de que Alberto Abalde disputara en el Santiago Martín su primer encuentro oficial con la elástica taronja.

El alero gallego, después de superar una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna izquierda, ya es uno más del grupo aunque con el importante hándicap de que todavía está muy falto de ritmo. Algo que quedó demostrado ante el Iberostar, donde estuvo algo más de tres minutos en pista. Su puesta apunto no daba para mucho más. Es evidente que su condición de cara al viernes en Moscú debería mejorar, pero ni mucho menos se le puede exigir todavía estar al nivel del resto de sus compañeros. Los nueve sanos que quedan en la primera plantilla.

Y es que Txus Vidorreta no va a recuperar a ninguno de sus lesionados en los próximos días. Como pronto, Antoine Diot y Fernando San Emeterio podrían volver a mediados de la semana que viene toda vez que, según confirmó el propio club, Latavious Williams estará de baja hasta mitad de noviembre debido a una fisura en la tibia derecha. En los otros dos casos, por contra, existe un moderado optimismo dentro de los servicios médicos aunque sin la certeza por ahora de unos plazos concretos de recuperación.

Tanto con el francés como con el cántabro está todo supeditado a su evolución en estos días y a las pruebas a las que serán sometidos a lo largo de la semana. A partir de ahí se podrá concretar mucho más sobre su vuelta a las pistas. La idea, eso sí, es ser prudentes y no forzar en exceso, sobre todo después de la recaída del pasado sábado de San Emeterio. El alero, que en la final de la Supercopa Endesa sufrió una microrrotura fibrilar en los isquiotibiales de la pierna derecha, estará ahora un mínimo de entre diez y quince días de baja por una lesión femoral en el bíceps femoral derecho. Más de lo mismo, para entendernos, motivo por el que habrá que tener una especial cautela para recuperarle.

En el caso de Diot no existe, a priori, ninguna patología grave en la rodilla izquierda. No obstante, estos días servirán para confirmar definitivamente que es así y que el derrame que sufre no está motivado por un problema mayor. Por tanto, y aunque ninguno regresará a corto plazo, toca cruzar los dedos para que si puedan hacerlo la próxima semana. Al menos uno de los dos. No en vano, el concurso de todos y cada uno de los jugadores de la plantilla pasa a convertirse ahora en prácticamente vital con el arranque de la Euroliga.

Con dos e incluso tres partidos a la semana, incluyendo el del fin de semana en la Liga Endesa, contar con una rotación larga es clave para poder competir con unas mínimas garantías en todos los frentes. Es por ello que recuperar lesionados o, en su defecto, hacerse con algún refuerzo puntual en el mercado comienza a ser ya una prioridad. Y eso a pesar del gran arranque de temporada protagonizado por el equipo, sin el cual no se hubiera podido afrontar esta delicada situación con esta tranquilidad y naturalidad. Y es que la presión hubiera sido mucho mayor para todos.



Un clásico de la Eurocup

Los caprichos del calendario han querido que el Valencia Basket comience este viernes, a partir de las 19:00 horas, su andadura en la Euroliga midiéndose al rival contra el que más veces se ha encontrado en competiciones europeas a lo largo de su historia. Y es que los enfrentamientos entre Valencia Basket y Khimki Moscow Region se han convertido en un auténtico clásico de la Eurocup, con un total de diez confrontaciones a lo largo de la trayectoria europea de estos dos equipos. Cinco de esos partidos se jugaron en La Fonteta y los otros cinco, incluyendo la final de la Eurocup de 2012, en el pabellón ruso.

El Basketball Center of Moscow Region es la pista que más veces ha visitado el Valencia Basket en competición europea –y nunca ha logrado llevarse la victoria, aunque este primer partido y todos los del Khimki como local en esta Turkish Airlines Euroleague se jugarán en un pabellón más grande, el Mytishchi Arena, debido a las reducidas dimensiones del Khimki.