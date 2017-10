"Toda Europa sabe que somos los campeones de la Liga Endesa"

Semana importante para el Valencia Basket. El conjunjo taronja inicia su andadura en la Euroliga por cuarta vez en su historia y lo hace cargado de ambición, ilusión y confianza. La que otorgan los dos últimos títulos a nivel nacional (Liga Endesa y Supercopa), además de un gran arranque de temporada en el que todavía no conoce la derrota en partido oficial.

Lo más preocupante, sin embargo, es la salud de un equipo que seguirá contando con las bajas de Latavious Williams, Fernando San Emeterio y Antoine Diot de cara al choque de este viernes en Moscú ante el Khimki (19:00 horas). Bajas importantes pero que, al igual que hasta ahora, la plantilla intentará salvar dando un paso adelante.

"Nos gustaría que estuviésemos todos. Tenemos bajas y muy importantes, pero hemos empezado muy bien la temporada, con confianza, y estamos muy motivados para jugar históricamente en un campo complicado. Vamos a ver donde está Valencia Basket en Europa y empezamos ya", señaló Guillem Vives, que con motivo de este primer partido en la máxima competición continental compareció en rueda de prensa junto a Joan Sastre, Will Thomas y Guillem Vives.

Todos coincidieron en que esas bajas y el hecho de haber "tenido poco tiempo para entrenar todos juntos" es un hándicap, destacó Sastre, pero "cuando vayamos recuperando a los jugadores y llevemos más tiempo juntos el equipo lo notará. Tendremos más rotaciones, estaremos más frescos y podremos competir mucho mejor", explicó al alero balear.

Aunque la mayoría no quieren ponerse ningún objetivo en el torneo, otros como Will Thomas se 'mojan' pues, a su juicio, "hay que intentar llegar al Top-8. No va a ser fácil y por eso debemos intentar ganar todos los partidos que sea posible. Hay que tomarse cada partido según venga". Esa es precisamente la filosofía, ir partido a partido.

"Vamos a intentar ser competitivos al máximo y luchar contra todos. A ver como va evolucionando la competición y se trata de ir mejorando poco a poco. La competiciónes muy larga y tenemos que ir partido a partidos más allá de victorias o derrotas", puntualizó Vives. "Es una competición muy larga y nos nos marcamos ningún objetivo. Eso nos ha funcionado estos años. Sabemos que tenemos equipo para competir y dar algún susto y poco a poco se verá más adelante por lo que podemos luchar", corroboró el capitán, Rafa Martínez.

Por último, y de cara a este primer compromiso en Moscú, las claves pasan por "hacer una muy buena defensa y poder correr y hacer nuestro juego en contraataque. Esas son dos claves básicas y sobre todo parar el juego de Shved, que tiene mucho el balón en las manos y es un anotador. Si controlamos todo eso, a pesar de que su pista es muy complicada tendremos muchas opciones", explicó Sastre.

Y no será sencillo pues, como advirtió Will Thomas, "ellos han cambiado del año pasado a este. Hay algunos jugadores nuevos aunque a muchos los conocemos bien. Veremos que pasa, al igual que nosotros llevan poco tiempo jugando juntos y veremos quién saca provecho de esa situación". El problema, por otra parte, es que como recordó Vives ahora "toda Europa sabe que somos los actuales campeones de la Liga Endesa, y eso debemos saber llevarlo. Sabemos lo que hicimos el año pasado y vamos a seguir con esa dinámica".