La rueda de prensa de Txus Vidorreta previa al debut en Euroliga

Así fue la rueda de prensa de Txus Vidorreta antes de viajar a Moscú para disputar la primera jornada de la Euroliga con el Valencia Basket este viernes ante el Khimki Moscow Region (síguelo aquí, en directo):

Debut continental

"Para todos es un reto apasionante como sabéis que vengo repitiendo a lo largo de estos meses. Tenemos 30 partidos por delante para trabajarlos al cien por cien, sin escatimar ningún esfuerzo porque somos debutantes en esta nueva Euroliga y para poder adaptarnos a ella tenemos que competir al máximo"

Una pista maldit

"Ojalá pueda continuar la misma racha que empecé en Tenerife, donde ganamos en muchas pistas que no habíamos ganado nunca. Ojalá también lo logremos ante el Khimki y podamos obtener la primera victoria del Valencia Basket. Está claro que cuando hay una racha como esta en la que no has conseguido ganar estas más cerca de obtenerlo. Entonces vamos a ver esa oportunidad y si nos acercamos de manera definitiva"

Apretado calendario a partir de ahora

"Tendremos que gestionarlo en la medida en que vaya sucediendo pero también es verdad que nos hemos preparado para ello. De los últimos siete fines de semana este es el sexto que viajamos, por tanto tenemos una cierta experiencia en lo que esto significa pero ahora hay que ver como vamos a ser capaces de competir dos partidos tan exigentes en 48 horas"

Problema de lesiones

"Ya tenemos tres jugadores de baja y si tuviéramos alguna baja más ya estaríamos en precario. No somos el Valencia Basket que queremos ser pero podemos competir en cualquier cancha y contra cualquier rival"

Estreno como entrenador en la Euroliga

"Llevaba persiguiendo ese sueño mucho tiempo y el Valencia Basket me ha dado la oportunidad. Es mi debut en Euroliga y lo acojo con satisfacción. Además es un año en el que voy a dirigir 30 partidos de Euroliga. Otras ediciones si en la primera fase te quedabas fuera sólo podías dirigir diez. Así que me voy a poder quitar esa espinita que tenía dentro conmigo mismo y voy a poder competir contra los mejores equipos y los mejores entrenadores"

Opinión sobre el Khimki

"El Khimki se ha reforzado muy bien, y nosotros también. El problema es que ellos cuentan con todos los jugadores para el partido. Jugadores como Todorovic y Sokolov que antes eran pívots titulares ahora se han convertido en el sexto y en el séptimo jugador, eso hace una idea del nivel que ha adquirido su plantilla. Por tanto, respetando a todos sus hombres, está claro que Shved es un jugador fundamental. Es muy difícil que Shved no anote, lo que tenemos que conseguir es que lo haga con porcentajes pobres. En eso el Valencia Basket ya hizo un gran trabajo la temporada pasada"