Zasca de Txus Vidorreta a Pablo Laso y el Real Madrid

La derrota ante el Real Madrid sentó como un jarro de agua fría después de haber disputado un gran partido, pero como es habitual en este tipo de duelos del máximo nivel, no estuvo exenta de polémica y así se encargó de recalcarlo el entrrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, segundos después del final del partido.

Así, en declaraciones a Movistar, el técnico taronja mostró su malestar por una acción al final del partido que pudo ser decisiva. "Nos estaban contando cinco segundos cuando Randolph estaba casi fuera del campo. Pero lo que he reclamado es la falta de ataque de Ayón, que ha rodeado claramente a mi jugador en mi opinión. Estábamos uno arriba y ha sido una jugada mucho más decisiva que la del fin de semana pasado".

Ya en rueda de prensa, el preparador taronja también salió al paso de las declaraciones de Pablo Laso en las que hablaba de agresión de Pleiss antes de que se le señalara antideportiva de Ayón "No es cierto que haya agresión de Pleiss, estaba enfrente y lo he visto. Si alguien tiene motivos para estar contento es el Real Madrid. Con un partido igualado en el último cuarto hemos arancado con 5 faltas los locales por una del equipo visitante". "Quién sí ha agredido es Ayón, y los tres árbitros lo han visto", destacó.

En este sentido, y sobre las quejas arbitrales del técnico del Real Madrid, no se mordió la lengua y dijo: "Me sorprende. Para ser la cuarta jornada no sé a que está jugando (Laso), yo firmo tener arbitrajes así fuera de casa. Y encima ha ganado, yo ni siquiera iba a entrar en esto? y dejémoslo ahí".

Por otra parte, respecto al motivo por el que prefirió no hacer falta en la última posesión del Real Madrid, con dos abajo para los taronja, explicó que "quería forzar un error y correr, si hago falta se meten a cuatro si meten los tiros, no está escrito en el guión que tengas que hacer falta y menos con la nueva norma de las antideportivas porque si me la hubieran señalado, el partido se acaba seguro".