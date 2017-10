Problema taronja: Montenegro cita a Bojan Dubljevic en jornada de Euroliga

El conflicto abierto por las 'ventanas FIBA sigue sin solución a poco más de un mes para que puedan chocar los intereses de las selecciones nacionales y los de los clubes de la Euroliga. Pero por si había dudas de las intenciones de las selecciones al respecto, Montenegro ya ha facilitado su primera lista oficial para los partidos de clasificación del Mundial de China y en ella están sus jugadores de Euroliga, entre ellos Bojan Dubljevic.

Una situación que tensa aún más la cuerda entre la FIBA, la Euroliga, sus clubes y jugadores , ya que las fechas de estos partidos coinciden con jornadas de Euroliga y los jugadores no podrán estar en ambas citas a la vez. En el caso de Montenegro, se enfrenta a España el viernes 24 de noviembre en Podgorica, justo un día después del partido que enfrentará al Valencia Basket con el Brose, correspondiente a la novena jornada de la Euroliga.

Más aún se podría complicar la situación para el Valencia Basket si Sergio Scariolo convoca a los internacionales taronja para esa cita después de un Eurobasket en el que han estado Guillem Vives, Joan Sastre y Fernando San Emeterio. Y es que aunque los clubes también querrán hacer valer su posición de fuerza para no perder a sus jugadores en partidos clave de la máxima competición continental, aún no se han definido de manera pública, mientras la Euroliga sí ha señalado que no impedirá a los jugadores que vayan con sus selecciones si así lo consideran oportuno.

Un choque de intereses que aún podría evitarse si en el mes que queda hasta esa primera 'ventana FIBA', las partes desbloquean una situación que puede perjudicar a todos, con selecciones que pueden ver mermado su potencial, clubes que pueden perder jugadores en la mejor competición europea y jugadores que se pueden ver entre la espada y la pared al tener que cumplir con dos citas que se solapan en el calendario.

Cabe recordar que los dos máximos representantes de la FIBA y de la Euroliga, Patrick Baumann y Jordi Bertomeu, mantuvieron una larga conversación el pasado 27 de septiembre en València, con motivo de la inauguración de L'Alqueria del Basket, a la que ambos asistieron juntos a otras personalidades como el seleccionador nacional, Sergio Scariolo o el propio presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa. Una charla de más de una hora ante la atenta mirada del resto de asistentes, pero de las que no salió la solución al problema del calendario y de las 'ventanas FIBA'.