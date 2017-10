La rueda de prensa de Txus Vidorreta en diez frases

Txus Vidorreta estaba más que satisfecho tras la victoria de este viernes contra el Anadolu Efes en La Fonteta y así quedó de manifiesto en su rueda de prensa posterior al partido.



Faltas personales

Ha sido un partido muy duro, el equipo ha empezado muy bien, peor no hemos llegado con mucha ventaja al descanso. En el segundo cuarto hemos tenido un problema con las faltas personales y se nos ha complicado el partido un poco para llegar con ventaja al descanso.



Tercer cuarto

El tercer cuarto ha sido increíble y ha sido la clave del partido, ahí hemos matado el partido pese a unos errores que han permitido al Efes volver. Pero hemos sido capaces de mantener la ventaja y lograr nuestra primera victoria en la Euroliga.



Arbitraje

No estamos contentos porque de esas faltas, alguna no ha sido, pero en líneas generales, estamos en la segunda jornada, hemos sido capaces de competir y hacer nuestra defensa a un nivel de intensidad muy alto. También tiene mucho que ver con nuestro estado de forma. El primer y el tercer cuarto han sido para soñar y el segundo y el cuarto, para ver que hay que mejorar. El equipo ha sabido sobreponerse a circunstancias complicadas en el juego interior.



Actitud

Hemos tenido una puesta en escena muy buena, es fundamental transmitir mucha energía y más en La Fonteta porque hay que ser competitivo cada jornada, tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. Hemos hecho un buen trabajo, con agresividad y energía. Tenemos algunas lagunas razonables en este principio de temporada. Al final nos ha faltado un poco de equilibrio y ellos han maquillado un poco el resultado.



Presión

En caso de derrota ya habríamos ido con la mochila cargada de piedras nada más empezar, se convive mejor con la victoria que con la derrota, por eso esta victoria es tan importante. Hemos practicado el mejor baloncesto en el tercer cuarto.



Tocados

Esperamnos que todo esté en orden para que todos puedan coger el autobús a Murcia, son cinco partidos en diez días y eso es un nivel de exigencia muy grande, hay que hacer un esfuerzo de adaptación a este formato, que por otra parte, es una gozada formar parte de él.



Rotaciones

No soy un entrenador de calculadora de 20-20, lo que hay que hacer es trabajar para ganar y hay gente que necesita un poco de aclimatación para tener más minutos.



Partido de Murcia

A principio de temporada hay que picar piedra y obtener triunfos, aunque en Murcia cambiaremos quinteto, miraremos los que han tenido menos desgaste y nos puedan ayudar para ganar.



Hlinason

Ha llegado el debut de Hlinason mucho antes de lo que pensamos y de lo que está preparado, pero era lo que tocaba porque no podíamos condicionar más a nuestros pívot. Ha respondido bien, al principio estaba muy perdido, con nuevas normas, pero donde no hemos estado bien es en transmitir a los compañeros que no debía defender uno contra uno porque no está preparado para esto aún, pero nos ha permitido minimizar os daños y ha dado una rotación buena para el equipo. Ha ayudado y es importante porque dará confianza para el futuro.



Posible fichaje

No ha habido novedad, estamos mirando el mercado, hemos preguntado por algún jugador, pero las condiciones no son fáciles. Hlinason es un proyecto a medio plazo, hay otros cincos como Dubi y Tibor, pero hay que ser positivo y optimista para que Latavious pueda estar en noviembre con el equipo.