Vidorreta: "Mi objetivo es ir a ganar a Vitoria"

El entrenador del Valencia Basket, Txus Vidorreta, compareció este martes ante los medios de comunicación en la previa de la tercera jornada de la Euroliga que enfrentará mañana a su equipo frente al Baskonia en el Fernando Buesa Arena (20:30 horas).

Un choque en el que el técnico vasco no podrá contar con hasta cuatro jugadores por lesión tras confirmarse la microrrotura en el psoas izquierdo de Joan Sastre. El escolta balear se suma así a las bajas de las últimas semanas de Latavious Williams, Antoine Diot y Fernando San Emeterio, quien por cierto no podrá reaparecer tampoco esta semana como esperaba el preparador taronja.

"La médicina no es una ciencia exactas. Mis dos hermanos se dedican profesionalmente al mundo de la medicina, uno es director general de un gran grupo hospitalario en Euskadi y el otro es médico que ejerce desde hace más de treinta años. Los plazos con San Emeterio creo que se están cumpliendo, y con Diot los plazo no son fáciles de determinar porque se trata de una lesión complicada. Con Lavaious es más complicado todavía y, aunque hay marcados unos plazos, tampoco sabemos si se van a cumplir. Nadie nos lo garantiza", comentó resignado Vidorreta.

Lo mismo que en el caso de Joan Sastre, el último inquilino de la enfermería taronja. "En su caso el plazo son unas dos o tres semanas, aunque tampoco sabemos si se va a cumplir. Tiene menos riesgo de recaída aunque lo normal es que sean tres semanas", avanzó el técnico del Valencia Basket.

Entrando de lleno en el encuentro de este miércoles en Vitoria, el técnico bilbaíno resto importancia al posible mal momento del Baskonia en este inicio de temporada. "El calendario tiene mucho que ver en las situaciones que pasan los equipos. Han tenido dos partidos fuera en Euroliga, han jugado en el Palau, en la cancha de uno de los líderes de la Liga que es el Fuenlabrada... Entonces, no han ganado en ninguna de esas canchas y parece que estén en una mala situación, pero a nivel de juego yo no les veo tan mal", indicó Vidorreta.

No obstante, el preparador taronja matizó que "si que es cierto que algunas sensaciones, sobre todo en el inicio de algún partido, han podido condicionar un poco el desarrollo de los encuentros. Pero tienen una plantilla larga, con muchísima calidad y dos bases excepcionales como Huertas y Granger, a los que por cierto he entrenado y manejan muy bien los partidos". Es por ello que "el buen momento o no para ellos lo va a marcar el rendimiento que nosotros tengamos. Y espero que sea alto porque eso nos indica los nueve partidos oficiales que hemos disputado hasta el momento".

No en vano el objetivo "es seguir yendo partido a partido y ganar en Vitoria". "Hemos ganado dos partidos en una situación compleja. Primero por las bajas que arrastramos, y segundo porque el hecho de jugar viernes noche y domingo por la tarde está coincidiendo siempre con un partido fuera de casa. A otros equipos que están jugando en esta dinámica no les ha ido tan bien como a nosotros. Por ejemplo el Barcelona en la pista del Estudiantes y el Unicaja ante un Real Madrid con muchas bajas. Y ni siquiera pudo realmente competir. Nosotros sí, y eso indica que el equipo está en un buen momento y que nos estamos adaptando a la complejidad de la competición", concluyó el preparador taronja.