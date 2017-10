La rueda de prensa de Txus Vidorreta en Vitoria

Txus Vidorreta ha comparecido ante los medios de comunicación tras la victoria del Valencia Basket ante el Baskonia (63-80) en la tercera jornada de la Euroliga. El técnico 'taronja' ha confirmado la luxación de dedo que ha sufrido Erick Green durante el primer cuarto, además de felicitar al equipo por el triunfo y por la gran defensa que ha exhibido en un pabellón siempre complicado como el Buesa Arena.

"Hemos defendido muy bien en el segundo tiempo, como habíamos hecho en el primer cuarto. Hemos mantenido nuestras señas de identidad, de compartir la pelota, trabajar los ataques con paciencia, y además nos hemos repuesto a la dificultad de la luxación del dedo de Green nada más empezar el partido y la caída de Doornekamp iniciando el tercer cuarto. Los dos han acabado el partido y estamos muy orgullosos de conseguir nuestra primera victoria fuera de casa en Euroliga en Vitoria", ha señalado Vidorreta.

Sobre los sustos, el técnico vasco ha comentado que, "según ha empezado el partido he pensado, 'otro menos', y enseguida estaba maquinando a ver cómo lo resolvíamos. Es algo que te vas acostumbrando, a sobrevivir. Pero el equipo médico ha trabajado muy bien. El doctor le ha colocado el dedo en el sitio y ha seguido ayudando al equipo, igual que Doornekamp".

Vidorreta ha sido preguntado también por el buen partido de su equipo pese a las muchas bajas, y ha reconocido el buen trabajo de sus jugadores. "Una de las cosas que me marcó de los equipos de Dusko Ivanovic (exentrenador del Baskonia), es que pese a tener muchas bajas eran un rodillo. Es lo que intentamos imitar. Damos importancia a los que están, y ellos están respondiendo. Damos muestras de lo bien que trabajamos, la confianza que tenemos y que el engranaje defensivo cada vez funciona más. Eso es lo que mas me gusta, porque cuando no entren los tiros, defendiendo así podremos competir contra cualquiera", ha asegurado Vidorreta.

Por último, ha valorado el arranque del equipo en Euroliga, con dos victorias y una derrota. "Son 30 partidos. El año pasado, equipos que empezaron mal se metieron en 'Playoffs', y otros que empezaron bien no se metieron. Hay que vivir cada semana partido a partido. Siendo debutantes, tenemos dos triunfos, que nos colocan en buena disposición. Tenemos que ser optimistas porque vamos a recuperar jugadores y tenemos capacidad de crecimiento", ha concluido el técnico.