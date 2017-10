Vidorreta: "Es un orgullo ver los gladiadores que tengo"

Txus Vidorreta no puede ocultar su felicidad cada vez que comparece en sala de prensa tras una victoria del Valencia Basket, como la de este domingo ante el Herbalife Gran Canaria (89-83) en La Fonteta. Estas son todas las frases que ha dejado el técnico 'taronja' ante los medios:

Su valoración

"Ha sido un partido muy duro y que era complejo por venir de esta semana tan cargada.Tras un primer cuarto con un buen nivel ofensivo, pero correcto en defensa, hemos ido corrigiendo esos defectos para hacer cinco minutos de final de segundo cuarto excelentes. En 15 minutos solo han anotado 4 puntos. Nos ha permitido un parcial de 11-0 para acabar primera mitad. Luego, un buen inicio de tercer cuarto nos ha permitido jugar siempre con ventajas de diez puntos. Hemos defendido muy bien desde ese minuto 15. Estuvimos muy concentrados. Lo único que nos ha impedido abrir diferencias más claras han sido pequeños detalles, pérdidas o tiros precipitados. El equipo ha hecho un esfuerzo extraordinario para sacar un partido que, con las circunstancias, era el más difícil de todos los que teníamos que jugar esta semana. Veníamos con jugadores con muchos minutos acumulados y estamos tremendamente satisfechos de esta victoria. Nos permite la oportunidad de escalar en la Liga con los resultados que se han dado".

Balance de octubre

"Estamos muy satisfechos. Teniendo en cuenta la vorágine de partidos, está bien hacer un análisis mensual. En septiembre acabamos 2-0, con dos partidos que nos permitieron ganar la Supercopa. En octubre estamos 8-2, con dos competiciones. Es un muy buen balance para acabar el mes. Vamos a ver si podemos mantener una dinámica similar. Si enlazas cinco victorias como llevamos, te pones contento. Pero con este calendario puede haber tres derrotas seguidas. Los dos primeros meses son de sobresaliente. En cuanto al nivel de juego, es a lo que aspiro. Estamos jugando un buen baloncesto, por encima de las expectativas con las bajas".

Arbitraje

"Nosotros no hemos protestado nada hoy. No sé ellos porque no he estado atento. El arbitraje ha estado correcto, con errores para ambos equipos. Pero bueno, yo tengo a Doornekamp, que es el jugador al que más faltas le señalan en la liga endesa. Le han señalado 24 faltas en 6 partidos, cuando en la Euroliga lleva 7 en 4. En cualquier caso, Casimiro ha estado respetuoso y yo mantengo el mismo criterio. Cada uno hace su balance, pero los datos son los que son".

La fórmula para esa intensidad

Desgaste tenemos. Los jugadores tenían muchas ganas de que llegara el lunes el día de descanso, aunque muchos tendrán que venir a hacer recuperación. Para mí es un orgullo ver la respuesta de los gladiadores que tengo. Tienen un espíritu especial (en el vestuario lo he dicho de otra manera)".

La evolución de Abalde

"En Murcia tuvo muy buenas sensaciones y las ha extendido en estos tres partidos. Ayudando al rebote, asistiendo, jugando con confianza, yendo al aro en transición. De eso hablamos cuando se lesionó. Cuando ha cogido un poco de ritmo, nos ha dado un rendimiento sensacional. Que siga así".