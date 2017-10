Rudez: "Para mí, he firmado por toda la temporada"

Acaba de llegar al Valencia Basket. Aún no ha debutado, pero Damjan Rudez ya habla como un ´gladiador´ taronja más. No obstante, ha visto en directo las dos últimas exhibiciones del que ya es su equipo, ante Unicaja en Euroliga en una noche mágica y Herbalife Gran Canaria en Liga Endesa, y sabe perfectamente que para ganarse un hueco en este equipo deberá sudar sangre. Algo que parece motivarle, pues según él mismo confiesa, por su mente no pasa jugar tres meses en València y luego buscar otro contrato temporal en otro sitio. Rudez ha llegado a La Fonteta para quedarse.

«En mi cabeza, he firmado hasta el final de la temporada. El club tiene una opción después de tres meses, pero no estoy muy preocupado por eso. Me siento muy cómodo aquí estos días y después de incorporarme al equipo estoy seguro de que voy a ayudar y a ser parte de esta plantilla, que creo tiene grandes cosas por delante para conseguir», asegura el ala-pívot croata.

«Estoy muy orgulloso de llegar a un gran club, campeón de España, un club de Euroliga, con gran tradición. Desde hace muchos años he admirado a jugadores que han jugado aquí, al éxito que siempre tuvo Valencia Basket», asegura un Rudez para quien regresar a la Liga Endesa es toda una motivación.

«Es la más prestigiosa en toda Europa. La conozco, conozco a jugadores, entrenadores y equipos, y espero que ese periodo de adaptación no va a durar mucho y voy a adaptarme fácil», asegura el último ´gladiador´ reclutado para el ejército que dirige Txus Vidorreta. Una terminología para nada escogida al azar, como se desprende de sus palabras.

«Veo un equipo lleno de luchadores, de guerreros, jugadores con mucha experiencia y ganadores, que es lo más importante. Jugadores que tienen mentalidad positiva y ganadora, que quieren pasar el balón y juegan unos por otros. Siempre buscan una mejor opción y no son egoístas», confiesa Rudez, quien espera «aportar en una buena manera, hacer mi trabajo bien, anotar tiros, abrir el campo, aportar energía positiva y experiencia».

El ala-pívot confía en poder estar disponible para Txus Vidorreta ya este jueves para medirse al campeón de la Euroliga, el Fenerbahce, en Estambul. «El entrenador me dijo que tenía que estar preparado ya para el partido ante el Herbalife, pero lo importante es que el equipo ganó. Probablemente jugaré esta semana. Llevo solo un entrenamiento con el equipo y en los próximos días espero entrenar más y estar preparado para jugar», concluye Damjan Rudez.

