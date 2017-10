San Emeterio: "Somos ambiciosos y no vamos a renunciar a nada"

Fernando San Emeterio está de vuelta. El alero cántabro es, junto al fichaje Damjan Rudez, la principal novedad en los entrenamientos de esta semana con la primera plantilla del Valencia Basket. "Estoy recuperado aunque quiero verlo esta tarde bien en el entrenamiento. En principio está todo bien, hemos esperado más tiempo para que la cicatriz sea mejor y esperamos que vaya todo bien", comentó el jugador taronja tras la sesión matinal.

"Las sensaciones son positivas, lo que pasa que la otra vez tampoco tenía dolor hasta el segundo entrenamiento que, sin avisar, me volvió a pinchar. Creo que esta vez lo hemos llevado con más calma, hemos trabajado mejor con la recuperación. Por eso espero que en esta ocasión la prudencia nos de premio", indicó un San Emeterio que 'alucina' desde fuera con el juego y los resultados de su equipo.

"El jugador lesionado primero lo disfruta, aunque a veces sufriendo, pero lo disfruta desde casa. Y luego le da miedo volver. Dices no quiero tocar nada, que se quede todo como está. Pero bueno, tal como estamos si que es importante sumar una rotación más, sobre todo por la altura de la temporada en la que estamos. No hay que olvidarse que esto es todavía noviembre y que queda mucha tela que cortar. Entonces, todo lo que sea poder ayudar y poder restar minutos a gente que está sumando muchos pues siempre es positivo", indicó el santanderino.

Y es que, aunque son muchas ya las ganas que tiene de volver a jugar el internacional español, estas todavía se acrecentan más debido a que "es un año bonito para todos después de lo del año asado. Todavía no he podido jugar en La Fonteta tras la final de la Liga Endesa, así que es un año bonito que me gustaría disfrutarlo. Por eso también tengo prudencia, y espero parar de las lesiones, para estar plenamente recuperado para ayudar al equipo".

Una ayuda que será más que bienvenida por un grupo "ambicioso, que no busca excusas, pero con humildad y trabajo, sabiendo que esto es muy largo. No vamos a renunciar a nada porque el año pasado no lo hicimos y este año no lo vamos a hacer. Pero queda mucho. De momento lo que hemos tenido lo hemos ganado, que es la Supercopa, y ahora hay que seguir ahí arriba y seguir trabajando para llegar a esos meses en los que se juega todo en las mejores condiciones".

Por último, y respecto a la trayectoria del equipo en Euroliga y el partido de este jueves en Estambul ante el Fenerbahce, San Emeterio explicó que "un 3-1 es muy importante. Hemos ganado un partido fuera y no hemos perdido en casa. Ese creo que tiene que ser el camino. Ser fuertes en casa e intentar enganchar los que se pongan a tiro fuera. Vamos a Fenerbahce sin presión, sabiendo que es el actual campeón. Es uno de los campos que todo el mundo señala como bonitos de jugar allí y vamos a ir a disfrutar e intentar hacer nuestro juego allí. Si lo hacemos seguro que tenemos alguna opción de ganar".