Nando De Colo se mide por primera vez al Valencia Basket

El Valencia Basket visitará el jueves a las 18:00 horas la pista del CSKA Moscú por segunda vez en su trayectoria europea. En el único precedente de este enfrentamiento en tierras rusas, jugado el 8 de diciembre de 2010, no tuvo su mejor día un jugador francés de 23 años nacido en Sainte-Catherine-lès-Arras y que atravesaba su segunda temporada como taronja: Nando De Colo. Siete años después, ese chico tímido al que Valencia Basket le dio la primera oportunidad de mostrar su talento fuera de Francia es el líder del CSKA de Moscú y se enfrentará por primera vez al equipo taronja en partido oficial.

En el camino entre la despedida del Valencia Basket en 2012 y este reencuentro como rival en la pista, han pasado 119 partidos en la NBA y un título de la Euroliga en 2016, en el que De Colo fue elegido MVP tanto de la fase regular como de la Final Four, como puntos más relucientes de un palmarés repleto de galardones individuales y colectivos.

Inicios en el Cholet

Nando De Colo dio sus primeros pasos en el baloncesto profesional en el Cholet Basket, equipo con el que debutó en la LNB en la pista del Le Mans un 4 de octubre de 2006. En su equipo estaban el mítico Jim Bilba y otro joven prometedor como Rodrigue Beaubois. El joven exterior fue ganando peso a lo largo de esa temporada 2006-07. En la jornada 16 jugó su primer partido como titular y en la jornada siguiente, en una victoria en la cancha del Besançon, hizo su primer partido con dobles figuras en anotación al irse hasta los 17 puntos. En la temporada 2007-08, su mejor año a nivel estadístico en Francia, lideró a su equipo a lograr el título de Copa (Semaine des As) y fue elegido MVP de aquel torneo.

La temporada la redondearía con dos galardones individuales, jugador más mejorado de la LNB y mejor jugador francés de la LNB. Ya como uno de los referentes del campeonato francés y all-star habitual, fue titular indiscutible en la temporada 2008-09, en la que promedió 14,7 puntos, 3,5 rebotes y 3,3 asistencias. Al cierre de esa campaña, De Colo terminó su vinculación con el Cholet y los San Antonio Spurs lo eligieron en el puesto 53 del draft de la NBA. Su progresión no pasó desapercibida para nadie en Europa, pero el 13 de julio de 2009 el Valencia Basket presentó a Nando De Colo como nuevo jugador taronja para las siguientes tres temporadas.

Tres temporadas en Valencia Basket

Lo de Nando fue llegar a Valencia y besar el santo en la primera temporada. De Colo debutó con Valencia Basket en La Fonteta ante el Estudiantes anotando 9 puntos. Y en su segundo partido como local ya superó la veintena, anotándole 21 al Valladolid. Al final del curso, De Colo promedió 13,2 puntos en su primera campaña en la Liga Endesa. Y en la Eurocup fue titular indiscutible, convirtiéndose en el máximo anotador del equipo taronja en la competición continental y siendo elegido en el mejor quinteto de la Eurocup 2009-10. Aunque el éxtasis llegó en la Final Four de Vitoria, en la que el equipo taronja se proclamó campeón de la segunda competición continental y certificaba su billete para la Euroliga.

Los caprichos del destino quisieron que De Colo se estrenara en la máxima competición europea de clubes en una amplia victoria ante, precisamente, el CSKA Moscú. El 3 de noviembre de 2010 el equipo taronja se impuso por 82-57 al conjunto ruso con 8 puntos del combo francés. El Valencia Basket se quedó a un partido de la Final Four, eliminado por el Real Madrid en el quinto encuentro del play-off. En la temporada 2011-12, Nando realizó su mejor temporada en la Liga Endesa con un promedio de 13,5 puntos por partido y ayudó al equipo taronja a superar los cuartos de final de la Liga Endesa y clasificarse para las semifinales por segunda vez en su historia, abriendo la actual dinámica de resultados en la competición nacional.

Y también fue pieza clave para clasificar a Valencia Basket a una nueva final de la Eurocup, aunque el equipo taronja cayó derrotado en el partido definitivo ante Khimki por 77-68. Una vez acabado su contrato con Valencia Basket, el siguiente paso de la carrera de Nando estaba en la NBA. Tras tres temporadas de servicio, De Colo dejaba Valencia Basket con un título, 162 partidos jugados (21º en la historia del club) y 1.980 puntos anotados (10º en el histórico del club en este apartado)

San Antonio y Toronto, experiencia NBA

Nando de Colo debutó en la NBA con 26 años, y en sus primeros partidos con los San Antonio Spurs ya dio muestras de su calidad, como en el encuentro en el que anotó 15 puntos ante Miami Heat. Pese a la competencia, en la temporada 2012-13 jugó 72 partidos con los Spurs, 6 de ellos como titular, además de otros 3 con el equipo vinculado de la NBDL en Austin. Nando empezó la siguiente temporada con San Antonio, pero su importancia cayó y sus cesiones a los Austin Toros aumentaron. Tras 26 partidos con los Spurs, el 20 de febrero de 2014 fue enviado a Toronto Raptors a cambio de Austin Daye y algo de dinero. En el cuadro canadiense jugó 21 partidos y al final de la temporada 2013-14, aunque los Raptors le convirtieron en un agente libre restringido, De Colo se decidió por volver a Europa de la mano del CSKA de Moscú.

La aventura moscovita

De Colo llegó a un equipo lleno de referentes en la rotación exterior como Milos Teodosic, Sonny Weems o Aaron Jackson, pero desde su primera temporada en Moscú ya demostró que llevaba en una excelente versión y acreditó 14,4 puntos y 16,6 créditos de valoración por partido en la Euroliga. Su equipo llegó a la Final Four, pero perdió la semifinal con Olympiacos. Como consuelo, llegaría un primer título de la VTB League y su primer MVP de esa competición. En la temporada 2015-16 fue el año de Nando. Máximo anotador de la Euroliga (19,4 puntos), 24,3 créditos de valoración por partido. Miembro del primer equipo de la Euroliga. MVP de la fase regular de la Euroliga. Y siendo importante en el momento de la verdad.

En la Final Four 2016, anotó 30 puntos en la semifinal ante el Lokomotiv Kuban y 22 en la final ante el Fenerbahçe para ayudar al CSKA Moscú a levantar el título de la Euroliga. Su actuación le valió ser designado también MVP de la Final Four. De Colo no tenía manos para sujetar tanto trofeo. También llegarían el título y otro MVP de la VTB League. Un año redondo para Nando. La consagración absoluta como uno de los mejores jugadores europeos del momento. Con cantos de sirena de regresos a la NBA, Nando renovó tres años con el CSKA. Y aunque sus números no bajaron en la tercera temporada con el equipo moscovita (19,1 puntos de media en la Euroliga y segunda presencia en el quinteto ideal) y volvería a levantar su tercer título de la VTB League, Olympiacos apartó al CSKA de la final de la Euroliga y el título acabaría siendo para el Fenerbahçe.

Nando de Colo ha empezado bien su cuarta temporada en el CSKA de Moscú. Viene de ser MVP de la quinta jornada de la Turkish Airlines Euroleague después de irse hasta los 25 puntos y 10 asistencias para 37 de valoración en el Megasport Arena ante Zalgiris en el partido de la semana pasada. Con esas credenciales, con toda su trayectoria como aval, Nando De Colo se enfrentará el jueves por primera vez al Valencia Basket.