Joan Sastre se apunta a Moscú

El Valencia Basket tiene este jueves en Moscú su segunda salida de vértigo de forma consecutiva en la Euroliga. Tras visitar la pista del campeón Fenerbahce el pasado viernes, el conjunto taronja viaja ahora a Moscú para medirse al CSKA, un partido en el que los de Txus Vidorreta deberán de nuevo exhibir su mejor nivel si quieren obtener un resultado positivo. Por eso, toda ayuda es buena, y si encima esa ayuda se llama Joan Sastre, mucho mejor. El alero balear, lesionado hace ahora dos semanas en la previa de los duelos de Euroliga ante Baskonia y Unicaja, entrenó este martes por primera vez con el resto de sus compañeros y, salvo recaída inesperada, estará a disposición de Txus Vidorreta para el partidazo de este jueves en Moscú.

«Siempre jugar contra el CSKA, que es uno de los mejores equipos de Europa, es un sueño y estamos deseando que llegue el jueves para poder medirnos a ellos. Yo estoy bien, llevo unos días entrenándome por mi cuenta, aún no he hecho entrenamiento con contacto, pero esta tarde –por el martes– empezaré a ver cómo me encuentro y si las sensaciones son buenas estaré para ayudar al equipo en Moscú», reconoció Sastre, quien estos días en los que no ha podido jugar ha visto al equipo «muy bien» y subrayó el valor que para él tuvo pelear en la cancha del Fenerbahce en la pasada jornada de la Euroliga pese a la derrota final. «Competimos hasta el final con el campeón de Europa y poco más se le puede pedir al equipo», explicó respecto al partido en Estambul. Por último, dijo van a Moscú a ganar. «Es muy difícil ganar fuera en la Euroliga, y aún más en la cancha de uno de los favoritos, opero somos ambiciosos tenemos mucha ilusión por hacerlo bien», concluyó Sastre.

Pero como parece que no todo pueden ser buenas noticias para el Valencia Basket en el apartado físico, y a la vez que Joan Sastre se reincorporaba con el grupo, dos jugadores tenían que ausentarse del entrenamiento del martes por molestias. Se trata de los bases Guillem Vives y Sam Van Rossom, que de todas formas no deberían tener problemas para viajar y jugar en Moscú ante el CSKA. «Ni Guillem ni Van Rossom van a poder entrenarse hoy –por ayer–. Es una dificultad, aunque somos optimistas para que puedan estar el jueves», confirmó Vidorreta, quien de esta manera ayer tuvo que entrenar sin ningún base puro de la primera plantilla, pues el tercero en discordia, Antoine Diot, sigue en el dique seco.