Bilbao pone a prueba la resistencia del Valencia Basket

La derrota del pasado jueves en Moscú fue el primer borrón de una temporada del Valencia Basket que está siendo hasta ahora de lo más positiva. El equipo ´taronja´, eso sí, naufragó en la pista del actual líder de la Euroliga y uno de los mejores equipos del continente, por lo que pese a lo abultado del marcador –la primera derrota del curso por más de diez puntos–, no debe hacerse mayor sangre. A ello puede ayudar el frenético calendario, pues casi sin tiempo para respirar, ni para regresar a València –el equipo voló directo de Moscú a Bilbao–, los ´gladiadores´ de Txus Vidorreta tienen este domingo (12:30, Movistar+, dial 193) una oportunidad para recuperar la sonrisa y mantener viva la buena racha en la Liga Endesa, en la que los taronja acumulan tres triunfos de manera consecutiva.

La derrota en Moscú dejó además un daño colateral añadido, la lesión de Van Rossom. El base belga se torció el tobillo en una acción fortuita y, aunque en un principio se temía una lesión grave, al final no ha sido para tanto y parece que jugará. Txus Vidorreta es optimista, pero aún jugando, el base belga no estará al cien por cien. «Parece que la evolución de Sam Van Rossom es buena, aunque es cierto que solo ha podido realizar parte del trabajo sin contacto. Creemos que en las próximas 24 horas puede recuperarse para al menos ayudar un poco al equipo en esa rotación de base en la que tenemos tantas dificultades desde el inicio de la temporada», confesó Vidorreta. Y es que el técnico vasco sigue sin poder contar con Antoine Diot, lesionado desde la Supercopa y cuya situación no parece cerca de mejorar. En Moscú, tras la salida de la pista de Van Rossom, Vidorreta empleó tanto a Alberto Abalde como a Fernando San Emeterio en el puesto de base, dando descanso a Guillem Vives, por lo que es probable que este domingo se repita esta solución de emergencia ante la falta de efectivos en la rotación.

En cuanto al rival, el Retabet Bilbao Basket no ha comenzado la temporada como quizá esperaban los aficionados de Miribilla, donde el equipo vasco ha perdido cinco de los seis partidos que ha disputado. El principal problema de los del ex del Valencia Basket Carles Duran está en la faceta defensiva, pues con 85,8 puntos encajados por encuentro, son el tercer peor equipo de la Liga Endesa en este apartado. Ofensivamente, su principal arma es el lanzamiento desde la larga distancia, con un gran número de jugadores en la rotación capaces de amenazar desde el perímetro, como Todorovic, Mumbrú, Tabu o Redivo. Este último está siendo el referente ofensivo de los bilbaínos en los últimos partidos, promediando 19 puntos en los dos choques más recientes en Miribilla. En definitiva, una prueba más para la resistencia taronja en una temporada de lo más exigente.