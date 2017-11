Vidorreta: "Ganar en Bilbao es para estar más que satisfechos"

Así fue la rueda de prensa de Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, tras la victoria de su equipo en Miribilla ante el RETAbet Bilbao Basket:

Valoración del partido. "El partido ha sido como preveía, el Bilbao ha mejorado en defensa y nos ha dominado el rebote en la primera parte. Aún así hemos controlado bastante bien el juego hasta el final del segundo cuarto pero tras varias pérdidas nos hemos ido al descanso cuatro abajo. Hemos pasado un momento peligroso en el tercer cuarto cuando perdíamos de siete, pero el equipo ha reaccionado bien tras resentirnos en el engranaje por la entrada de nuevos jugadores. En el último cuarto se ha visto al mejor Valencia Basket como en los finales en Tenerife o Murcia, partidos en los que pudo haber ganado cualquier equipo"

Muchas pérdidas de balón. "Hay que darle mérito también al Bilbao en esto. No obstante es cierto que, sobre todo en el segundo cuarto, hemos lanzado varios balones a la grada e incluso al principio del tercero. Hasta ahora llevábamos ocho de media, y estas 18 nos penalizan y quitan confianza. También es consecuencia de que tenemos jugadores nuevos y de que los bases sólo juegan, no entrenan. En general el equipo no entrena tampoco".

Dominio del juego. "Salvo los tres últimos minutos del segundo cuarto el primer tiempo ha sido nuestro. Ellos contaban con la ventaja de las segundas opciones y eso les ha permitido estar en partido sino creo que la diferencia hubiera sido mayor. Ellos han tenido el control en el tercer cuarto, y nosotros hemos llevado el ritmo en el último cuarto con la calidad de nuestros jugadores. Ha sido con rentas cortas que pudieron ser mayores si Todorovic no mete ese triple".

El rival. "Esperaba el Bilbao Basket del partido ante el Real Madrid y no el del día del Barcelona como así ha sido. Han mejorado y han creído notablemente en el planteamiento de Carles Duran y eso es mérito del rival y su entrenador. El contrario te pone en dificultades y nosotros hemos sabido reaccionar".

Dinámica del equipo. "Hemos cosechado cuatro derrotas esta temporada, y tres han sido contra los tres últimos campeones de Europa. A todos nos hubiera gustado acabar con mejores sensaciones, pero cuando tienes un calendario tan apretado no se trata de maquillar un resultado en Moscú, sino de dar oportunidad a jugadores que hoy podían ser importantes. Sacar el partido adelante, donde el año pasado siendo campeones se perdió, es para estar más que satisfecho".