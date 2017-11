Vidorreta: "Hemos controlado el partido 38 minutos"

Txus Vidorreta se ha mostrado resignado con la derrota en sala de prensa, tras el encuentro de Euroliga entre Valencia Basket y Armani Milán en La Fonteta (98-103). El técnico 'taronja' ha destacado que su equipo ha tenido el mando del partido durante casi la totalidad del mismo, pero ha lamentado que, sobre todo en la segunda prórroga, no hayan podido conseguir la victoria.

"Ha sido un partido difícil, con dos prórrogas. Lo hemos controlado 38 minutos y lo hemos perdido en la segunda prórroga. En el último cuarto fallamos muchos tiros abiertos y en la pintura. Al final, Curtis Jerrells fue la clave para el Milán. Cuando fallaban tiros, él los anotaba todos. En la segunda prórroga nosotros ya no podíamos ni anotar tiros libres. Perdimos, y ahora tenemos que estar preparados para el siguiente partido en Barcelona", ha valorado Vidorreta sobre el encuentro.

Preguntado por las jugadas concretas en las que, primero Erick Green y luego Guillem Vives, han tenido la oportunidad de ganar el partido sobre la bocina, Vidorreta ha defendido a sus jugadores. "Me hubiera gustado que Green hubiera intentado ir para adentro, pero es su decisión. Hemos tenido malas decisiones también en la anterior prórroga, cuando teníamos un contraataque en la última posesión, pero como en todo el partido. Seguramente ha habido muchos más problemas previos y mucho acierto del rival que han influido más en la derrota. Hay mucha calidad en Euroliga y cuando hemos tenido ventaja no hemos sabido mantenerla. Más que en un último tiro, lo que ha habido ha sido malas decisiones. Con un aclarado, obviamente buscas una penetración, pero no ha sido posible. Seguramente, la falta de entrenamientos tiene más incidencia en las conexiones para mantener las ventajas que en esas últimas jugadas", ha asegurado Vidorreta.

Por último, preguntado por la situación física del equipo, especialmente la de la línea exterior, el técnico no ha podido más que constatar lo duro del calendario y la factura que les está pasando a la hora de defender a jugadores rivales. "No sé si es por molestias o porque son los mejores jugadores de Europa. A Jerrells lo conocemos, ha estado especialmente acertado de tres y nosotros no cuando íbamos ganando. Cuando tienes un base -Vives- que no puede entrenar y tiene que jugar, no es la mejor condición. Está en un periodo de recuperar sensaciones, pero es lo que nos toca. Sastre ha entrenado dos veces antes de jugar dos partidos. El otro día estuvo afortunado y esta noche no. Todo tiene que ver con lo que penaliza el calendario que estamos sufriendo. Es muy exigente y los jugadores no descansan y hay muchas lesiones. Conforme recuperemos gente, tendremos mejor ritmo. Milán venía con todo su arsenal y mucha concentración", ha concluido Vidorreta.