Vidorreta: "Con una carga de partidos así es difícil construir equipo"

Txus Vidorreta ha comparecido ante los medios de comunicación nada más terminar el encuentro en el Palau Blaugrana ante el Barcelona, en el que el Valencia Basket ha caído derrotado por 89-71. El entrenador 'taronja' ha reconocido que el equipo ha jugado su peor segundo cuarto de la temporada, aunque sigue pidiendo paciencia con un equipo todavía en construcción.

"Tuvimos un muy mal segundo cuarto. Esa fue la clave para diferenciar el partido. Estuvimos más cerca de nuestro nivel en el primer cuarto, pero defendimos muy mal la línea de tres en el segundo. En ataque fue difícil ocupar los espacios. Fue el peor cuarto de la temporada. El equipo trató de reaccionar en la segunda parte y competimos 20 minutos. Estamos ya centrados en el partido del domingo para tratar de mejorar y competir", ha sido el primer análisis de Vidorreta.

Ya ante las preguntas de los periodistas, el técnico vasco ha tratado de encontrar motivos a la derrota de este viernes. "Veníamos al Palau Blaugrana, donde equipos grandes como Panathinaikos habían perdido. Nosotros somos debutantes en esta Euroliga y veníamos de jugar 50 minutos muy intensos el miércoles. El Barcelona cuenta con 16 jugadores de altísimo nivel. De nuestros 14 jugadores, 8 no han hecho la pretemporada conmigo. Con una carga de partidos así, es difícil construir un equipo; y más siendo un entrenador nuevo", ha señalado Vidorreta.

El técnico ha confirmado que Alberto Abalde no ha jugado un solo minuto porque ha recaído de su lesión en tendón rotuliano durante el calentamiento y que Antoine Diot pasará por el quirófano tras no solucionar sus problemas en la rodilla. "Con Diot habíamos hablado hace tres días que parecía descartada la operación, pero no ha evolucionado bien y teníamos la decisión tomada de no esperar más y operar. Abalde ha recaído de su lesión de principio de temporada en el calentamiento y esperemos que se recupere bien para que pueda ayudarnos pronto", ha dicho Vidorreta.