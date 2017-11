Van Rossom: "Debemos suplir las bajas y seguir adelante"

Difícil compromiso para el Valencia Basket en Alemania dentro de la novena jornada de la Euroliga ante el Brose Bamberg. Y es que el conjunto taronja acude a este partido con hasta cinco bajas. Por un lado las ya conocidas de Diot, Williams y Abalde, a las que se suman ahora también Dubljevic y Rafa Martínez.

"Es jodido para el equipo pero por otro lado llevamos toda la temporada jugando con bajas y los que estamos sanos intentamos suplirlo. Es lo único que podemos hacer. Ojalá que se recuperen todos lo antes posible y podamos estar todo el equipo. La situación ahora mismo es esta y hay que seguir adelante", comentó en la previa del choque Sam Van Rossom.

Respecto a la mala dinámica de los últimos encuentros, el base belga apuntó que "el domingo pasado ante el Barcelona ajustamos bastante bien, no fue como el viernes en el que no lo hicimos bien en algunos momentos y todos los sabíamos. Nos quedamos fastidiados porque eso no es lo que queremos, intentamos arreglar cosas y el domingo jugamos mejor".

"La reacción del equipo está ahí, hemos tenido dos buenos entrenamientos antes de este partido y vamos a intentar ganar allí", concluyó Van Rossom.