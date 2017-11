Txus Vidorreta: "Tenemos que felicitarnos por el magnífico baloncesto que hemos hecho"

Txus Vidorreta se mostró contrariado al final del partido de este jueves por la derrota del Valencia Basket ante el Brose Bamberg, pero a pesar de ello, quiso dar la cara por los jugadores y destacar su trabajo y el juego del equipo en unas condiciones complicadas por las ausencias de varios jugadores por lesión.

Así, en declaraciones a Radio Esport y Gestiona Radio, recalcó que "hemos hecho un gran partido y hemos merecido la victoria, pero hay que aprender de la Euroliga y felicitarnos también por el magnífico baloncesto que hemos hecho hoy. Este partido y el del Armani deberían ser nuestros. En mi cabeza estamos con cinco victorias, pero hay que trabajar duro para ganar el siguiente partido al Olympiakos. Los jugadores han hecho un gran esfuerzo y han merecido la victoria".

De hecho, añade que "creo que hemos hecho un partidazo y no hay otro análisis adicional al que ya hemos hecho. En condiciones normales hubiéramos ganado de 20, pero tenemos solo nueve jugadores. Aquí no han podido ganar ni Baskonia ni Barcelona. Pero hay que aprender mucho en la Euroliga, con cabeza fría, controlando las emociones. Nos deben dos y si no las recuperamos este año será el próximo año".

El técnico taronja también se quejó de las mala suerte de un calendario que les ha llevado a jugar muchos partidos a domicilio en este principio de temporada en la Euroliga. "El análisis baloncestístico es que ha habido un equipo para ganar por 20 puntos, hemos sido netamente superiores, hemos hecho un gran baloncesto, hemos hecho un gran control. Pero hay que aprender, saber dónde estamos, el calendario nos ha hecho jugar seis de nueve partidos fuera, pero hemos competido en todas las canchas y el equipo está haciendo un esfuerzo que se debe reconocer. Toda Europa ha visto lo que ha pasado. De mil veces este partido se pierde solo una vez".

Por último, Vidorreta resta importancia al factor físico y muestra su malestar con la actuación arbitral. "No ha tenido nada que ver la falta de oxígeno. Les han regalado seis tiros libres al final del partido. No necesito ver las jugadas".