Txus Vidorreta habla claro sobre el regreso de Bojan Dubljevic

Txus Vidorreta es consciente de la importancia de romper la mala racha de resultados en la Euroliga, pero a pesar de ello, no quiere forzar en ningún caso el regreso de ninguno de sus jugadores tocados, ni siquiera el de un Bojan Dubljevic al que ya ve mucho mejor de su lesión que días atrás.

El pívot montenegrino, que sufre una tendinitis aquílea en el pie izquierdo, es baja segura para el partido de este jueves contra el Olympiakos en La Fonteta y el propio técnico taronja explicó así el motivo de su ausencia tras perderse también el partido en la pista del Brose Bamberg la semana pasada.

"No llega para este partido. Lo que queremos es que entre en el equipo cuando esté al cien por ciento o cuando roce ese porcentaje, y para ello necesitamos más tiempo. La mejoría es evidente y a ver si tenemos al verdadero 'Dubi' lo antes posible, pero no podemos marcar una fecha concreta para el retorno", recalcó.

El montenegrino no será el único ausente en la plantilla taronja, ya que Vidorreta sigue sin poder contar tampoco con Antoine Diot, Alberto Abalde y Latavious Williams, aunque descartó que Vives sufra molestias de importancia como para perderse el partido a pesar de no haber podido entrenar junto al resto en los últimos minutos de la sesión de este miércoles. "Arrastra molestias desde hace semanas pero podrá estar sin ningún problema"

Por otra parte, Txus Vidorreta espera que el equipo sepa reaccionar después de las últimas dolorosas derrotas que han hundido al Valencia Basket en la clasificación de la fase previa. "No estoy contento porque creo que podríamos tener un par de victorias mas en la Euroliga, pero lo que marca el trabajo de un equipo es su capacidad de reacción y de adaptación y la forma en la que se reconstruye ante las adversidades y en esto los jugadores son irreprochables. Estoy tranquilo pero no satisfecho porque no me gusta perder ni con mis hijos al billar en casa", añadió Vidorreta, quien recalcó que "hay aspectos del juego en los que tenemos que mejorar, sobre todo, cuando tenemos ventaja en el marcador".



El técnico taronja se lamenta de las últimas derrotas y de un calendario duro que les ha llevado a jugar la mayoría de partidos como visitantes. "Si hubiéramos jugado bien en esta situación contra Milan y Bamberg seguramente ahora tendríamos cinco victorias porque no habríamos perdido un partido en la segunda prórroga y otro en la última acción. El equipo es consciente y así se lo hemos transmitido de que estamos haciendo un buen trabajo aunque en alguno de los veinte partidos hayamos podido tener algún borrón".



Respecto al Olympiacos, Vidorreta añadió que dijo que ante uno de los grandes de Europa tienen que apretar los dientes para volver a la senda de la victoria que es la que "tienen una experiencia que no atesoramos y recuperan a uno de los grandes de Europa que es Spanoulis y nosotros no recuperamos a nadie (al margen de a Rafa Martínez)", aunque admitió también que las bajas que tiene el equipo griego permiten un poco igualar la situación".



Respecto a la importancia del factor Fonteta para lograr derrotar al Olympiacos, Vidorreta dijo que "ante la entidad de un rival como Olympiacos estoy convencido de que si damos el máximo nos lo devolverá multiplicado, pero los que tenemos que poner al público a tope somos nosotros, no al revés", concluyó.