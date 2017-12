Txus Vidorreta: "Sastre no siente la mano"

Txus Vidorreta se lamentó de una nueva derrota en la Euroliga ante el Olympiacos y destacó el nivel del rival, pero también dejó un mensaje de preocupación ante una posible nueva lesión de Joan Sastre.



Valoración

Desde el primer cuarto ellos estuvieron muy agresivos, controlando el rebote y forzando tiros libres. Intentamos remontar, pero son muy buen equipo y penalizaron nuestros pocos errores en defensa, y con la buena defensa suya, la mejor de la competición, se nos acabaron las opciones de ganar el partido porque fueron mejores que nosotros.



Joan Sastre

No siente la mano. Vamos a valorar mañana. Puede ser que el golpe haya afectado a un nervio. No somos pesimistas, pero mañana veremos cuando se levante. No parece fractura, pero la caída ha sido mala.



Sistema de juego

El equipo contrario juega también. Queremos siempre compartir la pelota, lo conseguimos antes, pero ahora no lo estamos consiguiendo. El aspecto psicológico influye. Somos un equipo ganador y estamos perdiendo. Pero hoy teníamos a uno de los mejores equipos de Europa.



Rebote ofensivo

Por nuestro entramado defensivo, es una tarea colectiva. Al final de un ataque se generan cambios y no hay que especificar en los hombres de dentro. Recibiendo 72 puntos y cogiendo ellos 17 rebotes, esa es una de las claves del partido. Además no hemos podido correr, teniendo que jugar siempre cinco contra cinco ante un gran equipo como Olympiacos.



Recuperación anímica

Tenemos que valorar que, en la situación en la que estamos compitiendo, es complejo ser siempre un outsider contra los mejores equipos de Europa. No siempre es fácil. He hablado con los jugadores de que hemos hecho un gran esfuerzo, que toca recuperar para el domingo, sabiendo que en Liga estamos bien y que no debemos pagar peaje. Si hubiéramos ganado a Armani y Bamberg, que pudimos, estaríamos mejor. Siempre hay situaciones complicadas, debemos limpiar la mente, olvidar la Euroliga, ganar a Andorra y volver a pensar en Euroliga, en otra de las canchas más difíciles de Europa como es la del Maccabi.



Por otra parte, el entrenador del Olympiacos se fue más que satisfecho de La Fonteta, donde nunca ha perdido el conjunto griego en sus cuatro visitas en la máxima competición europea. Así, Sfairopoulos destacó que "estuvimos muy concentrados en defensa y no dejamos al Valencia Basket jugar como ellos acostumbran a jugar en casa. Para nosotros era muy importante controlar el partido del principio al final y así lo hicimos. Por supuesto, el Valencia Basket es un equipo que lucha siempre hasta el final y que si le das una opción pueden anotar fácilmente y muy rápido. Así que salvo algunos momentos del partido, controlamos bien el marcador y dominamos al Valencia Basket. En ataque jugamos buenas posesiones, moviendo el balón para encontrar buenos tiros, y aunque algunos los fallamos fue un buen partido. Suerte a Valencia Basket en el futuro y nosotros debemos seguir luchando porque queda mucha Euroliga por delante y tenemos que trabajar mucho".