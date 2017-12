San Emeterio evita la debacle ´taronja´ en La Fonteta

El Valencia Basket ha comenzado el encuentro con mucho acierto en los lanzamientos a canasta. Así, los 'taronja' han tomado la primera renta en el marcador mediado el primer cuarto (15-7), obligando a Joan Peñarroya a pedir tiempo muerto. Aaron Doornekam, con 7 puntos sin fallo, era el más enchufado en los locales, mientras que Karnowski había anotado todos los puntos de los visitantes. El parón, sin embargo, no ha ayudado al MoraBanc Andorra, sino todo lo contrario, a pesar de que su técnico ha cambiado al quinteto al completo de una tacada para tratar de revertir la dinámica del encuentro. El Valencia Basket ha seguido anotando con efectividad, también desde la larga distancia, y se ha llegado a poner con una ventaja de 14 puntos (21-7). Al final del primer cuarto, el MoraBanc ha conseguido anotar con más facilidad y ha reducido ligeramente la distancia hasta el 26-16.

Pero el Valencia Basket estaba dispuesto a sentenciar el partido por la vía rápida y los de Txus Vidorreta no han dado opción en el inicio del segundo cuarto al conjunto andorrano. Dos triples de San Emeterio, espectacular en ataque en estos primeros compases, y uno de Doornekamp, también con un acierto espectacular con el tiro hoy, han elevado la ventaja 'taronja' en el marcador a 20 puntos (39-19). Por mucho que lo ha intentado Peñarroya, el entrenador visitante, a su equipo no le salía apenas nada salvo acciones esporádicas de Jaime Fernández y de Moussa Diagne. Al descanso, la ventaja seguía siendo amplia para el Valencia Basket (48-30).

Pero entre el final del primer tiempo y el inicio del tercer cuarto, un parcial visitante de 0-11 ha vuelto a abrir el encuentro. El MoraBanc no se daba por rendido y Vidorreta tenía que pedir tiempo muerto. Pero el partido ya había cambiado. Los tiros ya no entraban con tanta facilidad como en el primer tiempo y el conjunto andorrano ha reducido la ventaja por debajo de los diez puntos por primera vez en muchos minutos (57-48). De no ser por cuatro tiros libres fallados casi de forma consecutiva por Diagné, el MoraBanc podría incluso haberse acercado más todavía en el marcador. Al final de este tercer periodo, el marcador reflejaba un 58-50 que dejaba todo muy abierto para el último cuarto.

Definitivamente, con una primera canasta visitante para abrir este cuarto periodo, La Fonteta ha visto como se le podía escapar de las manos el partido a su equipo. A la memoria han venido recuerdos recientes como el de Bamberg ante el Brose y la tensión se notaba en el ambiente. En ese momento ha aparecido San Emeterio, quien con 10 puntos en este último cuarto, todos fabricados por él mismo, parecía sentenciar el choque. Pero el MoraBanc parecía tener siete vidas y ha llegado al último minuto a tan solo un punto en el marcador (72-71) gracias al acierto de Blazic y Jaime Fernández. San Emeterio llevaba 28 puntazos y estaba llamado a tomar la responsabilidad 'taronja', pero ha sido Pleiss el que ha ido a la línea de tiros libres para anotar solo uno y dejar la ventaja en dos puntos (73-71). En la última posesión del MoraBanc, Jelinek ha empatado el partido a ocho segundos para el final. En ese tiempo, San Emeterio no ha conseguido anotar en una jugada preparada para él, y el encuentro se ha ido a la prórroga.

En el tiempo extra, el intercambio de canastas ha sido tremendo, una mezcla de acierto y falta de intensidad defensiva. San Emeterio y Blazic se han 'enzarzado' en un duelo anotador espectacular, pero el santanderino ha salido victorioso y, tras una actuación individual para la historia, con 35 puntos, 8 en la prórroga, ha asegurado la victoria para el Valencia Basket (89-87).



Ficha técnica:

89 - Valencia Basket (26+22+10+15+16): Vives (2), Green (8), Doornekamp (12), Thomas (8), Pleiss (11) -cinco titular- Van Rossom (9), Rudez (4), Rafa Martínez (-), San Emeterio (35) y Hlinason (-).

87 - MoraBanc Andorra (16+14+20+23+14): Albicy (8), Blazic (22), Walker (-), Copeland (5), Karnowski (9) -cinco titular- Jaime Fernández (19), Stevic (5), Diagne (9), Colom (-) y Jelinek (10).

Árbitros: Pérez PIzarro, Rial y Olivares. Eliminaron por faltas personales al local Vives (m.43).

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de la fase regular de la ACB disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 6.900 espectadores.