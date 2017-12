Vidorreta: "No podemos ser como el Dr. Jekyll y Mr. Hyde"

Txus Vidorreta ha reconocido en sala de prensa tras el partido de este domingo ante el MoraBanc Andorra que no es aceptable que su equipo deje escapar ventajas tan grandes en el marcador de forma continuada. «El gen competitivo del equipo existe, pero no podemos ser como el ´Yin y el Yan´ o ´Doctor Jekil y Mr. Hyde´. Esto es algo que me preocupa, porque es una constante durante la temporada. No ha lugar a que nos estamos reconstruyendo, que tenemos una pretemporada que no hemos hecho. Tenemos tiempo de sobra para saber que debemos ser mucho más sólidos», ha reconocido Vidorreta tras el encuentro.

«Venimos de una racha de derrotas a la que el Valencia Basket no está acostumbrado. Estábamos jugando contra un equipo de gran nivel como MoraBanc. Lo lógico es que tengan momentos buenos y que bajen de 18 a 10. Pero tenemos que mantener la confianza alta, no tener miedo a nada. Entonces, sí que hay un factor psicológico. Por suerte, hoy lo sacamos adelante con acierto. Para no tener esa doble cara, cuando vamos arriba en el marcador debemos defender todavía mejor, no peor», ha asegurado el técnico del Valencia Basket.

«Es mi trabajo evitar que eso no sea un problema. Y tengo clara la receta. Lo bueno es que sabemos jugar de puta madre, no ya solo bien. Esto es lo importante. Vengo de un equipo que jugaba muy bien sin tanta calidad individual, pero sí colectiva. Debemos ser fieles a lo que nos hace fuertes, y en todos estos partidos no lo hemos hecho. Esto lo tenemos que mejorar porque no me conformo con ser un outsider en Euroliga y estar 8-2 en Liga Endesa pudiendo estar 5-5 con varios partidos a cara o cruz», ha reconocido Vidorreta, que aún así ve cosas positivas en el equipo.

«No se puede mantener el ritmo con cinco bajas, aunque creo que somos capaces. Me parece más difícil hacer una puesta en escena como la de hoy, después de perder varios partidos de forma consecutiva, y luego no ser capaces de mantenerla. Eso me mosquea. Porque, en momentos en los que estábamos más, también nos ha pasado. En Murcia, con el Burgos. Esto, como entrenador, me enerva. Tenemos que dar un paso adelante definitivo para jugar mejor más tiempo. Esa tiene que ser nuestra hoja de ruta», ha concluido Vidorreta.