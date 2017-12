¿Cómo está ahora la relación entre el Valencia Basket y el Zaragoza?

El director técnico del Tecnyconta Zaragoza, el valenciano Salva Guardia, ha declarado este lunes que tras la marcha de Sergi García al Valencia Basket, club que pagó la pasada semana su cláusula de rescisión, necesitan un base, para cubrir su puesto, "ya".

"El próximo domingo tenemos un partido importantísimo (Joventut) y empezamos una serie de cuatro partidos que nos marcarán la temporada. Necesitamos a un base para antes del fin de semana y que por lo menos haga dos entrenamientos", ha indicado Guardia en rueda de prensa.

El dirigente del club aragonés se ha mostrado, sin embargo, poco optimista a este respecto ya que ya ha explicado que el mercado está "muy complicado". No hay mucho por lo que luchar, pocas cosas. Además es un base tiene que ser comunitario o cotonou y el mercado es muy pequeño y muy caro", ha lamentado. Aún así ha reconocido que el club tiene que hacer un esfuerzo para fichar a alguien ilusionante y que le sirva.

Salva Guardia ha señalado que el norteamericano con pasaporte macedonio Bob McCalebb es una de esas opciones pero que está complicado porque tiene una cotización muy alta y que el club no se puede pasar del límite. "Intentaremos fichar al mejor jugador posible dentro de nuestras posibilidades porque hay un límite que no podemos pasar. Somos un club que ha ingresado una cantidad pero tenemos un presupuesto y unos agujeros que tapar y no se va a destinar todo el dinero que ha pagado el Valencia Basket para fichar otro jugador porque no nos podemos pasar de un límite", ha reseñado.

El director técnico del club aragonés ha resaltado también que la marcha de Sergi García les ha hecho "mucho daño" porque era un jugador que salía del banquillo pero era como un titular. "Hacía dos posiciones, nos daba capacidad de reacción ante situaciones adversas y era un jugador con el que la grada se identificaba. En estos dos últimos partidos que no ha podido estar por lesión se ha notado su ausencia. Para nosotros es un palo", ha resaltado.

Guardia ha apuntado que aunque se intentó retener al jugador ofreciéndole una mejora de contrato no podían competir con el potencial económico del Valencia Basket. "No pudimos llegar ni a la mitad de la oferta que le hizo el Valencia", ha desvelado un Salva Guardia que ha recordado que el presupuesto del Tecnyconta está entre los cuatro más bajos de la categoría.

A pesar de lo ocurrido ha comentado que la relación con el conjunto levantino es "muy buena" porque siempre se ha portado bien con el conjunto zaragozano. "Es de los que más poder económico tiene y hablamos y vamos a tener futuras conversaciones para ver si hay posibilidad de que lleguen jugadores cedidos por su parte", ha indicado.

Igualmente ha señalado que hay cosas contra las que no se puede luchar y que si no hubiera sido el Valencia otro equipo se hubiera llevado al jugador y que lo que hay que hacer es "saber sacar cosas buenas y ventajas de estos tratos". "La relación con Valencia es excepcional y podemos sacar ventajas para beneficiarnos aparte del dinero. Nosotros, como club, optimizamos el euro al milímetro y los tratos igual. Tenemos que sobrevivir y optimizar todas las cosas", ha declarado el de Burjassot.