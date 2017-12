El Valencia Basket recupera la segunda plaza tras un gran partido

Victoria balsámica para el Valencia Basket en la Liga Endesa y que, después de superar de manera contundente al Delteco GBC (86-64), recupera la segunda posición en la Liga Endesa. La derrota del FC Barcelona en el Palau ante el Gran Canaria devuelve a los taronja a esa posición de privilegio tras el Real Madrid justo antes de citarse con los de Laso en la Euroliga. Un choque, el del próximo martes, en el que los de La Fonteta intentarán confirmar su recuperación deportiva, y sobre todo anímica.

Después de la dura derrota del pasado viernes en la Euroliga ante el Estrella Roja el reencuentro con La Fonteta no fue sencillo para el Valencia Basket. Le costó al equipo cogerle el pulso al encuentro al inicio y, sobre todo, cambiar el chip en el regreso a la Liga Endesa. Por eso, los primeros compases fueron del Delteco GBC y sobre todo de Dani Pérez (8-12; min. 7).

El base del equipo vasco dominaba el tempo del partido y, con 8 puntos, daba las primeras rentas a los de Porfi Fisac. Los nervios hacían acto de aparición no sólo en la pista, también en la grada, al comprobar que los taronja no lograban terminar de despertar (10-15; min. 8).

Fue ahí cuando los cambios introducidos por Txus Vidorreta surtieron el efecto deseado. El aumento de la intensidad defensiva, unido a la aportación de Dubljevic y Rafa Martínez, permitieron sellar un parcial de 9-0 que devolvió la delantera y la tranquilidad a los locales al finalizar el primer cuarto (19-15; min. 10).

No se rendiría tan pronto el Gipuzkoa, que de nuevo con Pérez y Fakuade volvería a recuperar parte del terreno perdido (19-20; min. 11). La cosa, sin embargo, no pasó a mayores. Ahí seguían Dubljevic y Rafa Martínez para, con dos triples consecutivos, empezar a distanciar de manera más clara al Valencia Basket. Abalde y Van Rossom se sumaron también al buen hacer de sus compañeros y eso se reflejaría rápidamente en el marcador (33-22; min. 15).

Sólo Michael Fakuade era capaz ahora de responder a la propuesta ofensiva local, cuya máxima renta antes de llegar al descanso sería ya de doce puntos (38-26; min. 16). Unos parámetros que se mantuvieron inalterables hasta el paso por los vestuarios gracias, principalmente, al trabajo defensivo realizado por todo el Valencia Basket (41-30; min. 20).

La reanudación clarificó todavía más las cosas tras un nuevo parcial de 8-1 que pareció dejar el choque casi sentenciado (49-31; min. 24). Parecía porque, tras los últimos precedentes, nadie en La Fonteta se fiaba de lo que pudiera pasar pese al +18. Y acertaron pues, con 51-33 en el minuto 25, los últimos minutos del cuarto fueron de auténtica paranoia. Un parcial de 0-8 fue el detonante (51-41; min. 27), obligando a Txus Vidorreta a parar el partido para evitar que volvieran los fantasmas.

Pese a ello, este equipo sigue jugando con fuego. Una pérdida de Vives y de nuevo el error desde el triple de Doornekamp en un momento clave posibilitó al Delteco acercarse todavía más. Pero el equipo guipuzkoano no es de Euroliga y sus errores, unidos a un triple providencial de Rafa Martínez, permitieron llegar al último acto ocho puntos arriba (56-48; min. 30).

Afortunadamente, tras superar ese momento crítico el Valencia Basket reaccionó. Y lo hizo a lo grande liderado por la veteranía de San Emeterio y, sobre todo, Rafa Martínez. La aportación y el acierto del capitán fue clave en el último cuarto para devolver las aguas a su cauce y evitar que los nervios se convirtieran en algo más en La Fonteta (69-51; min. 34).

Fue el fin para los de Fisac, que ya no tuvieron ninguna opción en el encuentro en los siguientes minutos. Y es que no sólo no hubo remontada, sino que los locales se sacudieron toda la presión que tenían encima para cerrarlo como lo que son. El actual campeón de la Liga Endesa.