Vidorreta: "Este equipo merece mucho la pena y nos va a hacer disfrutar"

Txus Vidorreta, tras la buena imagen mostrada por su equipo y la victoria ante el Delteco GBC, compareció ante los medios en la sala de prensa de La Fonteta. El entrenador del Valencia Basket se mostró satisfecho con el rendimiento y el trabajo de sus hombres, al tiempo que optimista de cara al futuro. Estas fueron sus declaraciones:

Análisis del partido

"Partido lógicamente complejo porque enfrente había un equipo que saca partido de las ventajas y concede muchos tiros a los jugadores rivales con peores porcentajes. El equipo ha estado acertado y con buena mentalidad, hemos defendido bien en el balance general y salvo al principio, con mucha solidez. Hoy es el día que menos puntos hemos encajado en la Liga Endesa"

Estado anímico

"Al equipo, aunque pesa a nivel mental la racha que llevamos de derrotas, le he visto fuerte aún con las dificultades planteadas por el rival para mantener buenos porcentajes desde la linea de tres y tiros libres. Viendo el Barcelona ha hecho 6/16 en tiros libres, eso da una idea del tema mental y la presión en los equipos por una Euroliga tan exigente que pesa mucho"

Felicitaciones

"Hay que felicitar jugadores y decir que han mostrado momentos buenos este fin de semana que nos permiten ser optimistas de cara al futuro"

Miedo a la remontada en el tercer cuarto

"Lo bueno es que hemos sido capaces de sacarlo adelante impidiendo la remontada, algo que por ejemplo Andorra si logró por hablar sólo de ACB. Es así, hay que ir paso a paso, y encontrar a los jugadores que nos den la energía que el equipo necesita"

Punto de inflexión

"Necesitamos salud. Hoy no hemos jugado mejor que otras veces en que no hemos tenido consistencia. Y ante un rival que busca tus debilidades. Tenemos que contextualizar que vuelven dos partidos de Euroliga, y que llevamos la losa de ocho derrotas seguidas y eso pesa. Pero también tenemos un balance de 9-3 en Liga Endesa, y somos segundos. No quiero sacar pecho, sé que estamos recuperándonos de un mazazo tras otro porque esas derrotas han tenido un efecto devastador en el equipo, pero hay que contextualizar la dificultad de los equipos españoles en Euroliga. Nosotros acabamos tocados el viernes pero un compañero al que aprecio mucho como Velimir Perasovic acabó hundido"

Máxima confianza

"Era muy importante ganar para mantener esa plaza de privilegio en la Liga y continuar esta semana con buena mentalidad. Con ese historial de derrotas había que ganar o ganar y los jugadores han mantenido la confianza. Eso es lo que me da satisfacción. En la medida en que podamos recuperar jugadores y mantener a los que tenemos insisto en que este equipo merece mucho la pena y nos va a hacer disfrutar. Pero hasta entonces tenemos que seguir pagando un peaje"

Presión

"Tenemos una profesión dificil los entrenadores y los jugadores deben asumir esta dificultad. Esta es la línea, gran respuesta del equipo a nivel mental"

Más triples lanzados que canastas de dos

"Obedece a la estrategia defensiva del rival. Son el equipo que más triples concede y que más triples encajan, pero con peor porcentaje. Hoy había que tener mucha confianza, e incluso ha habido momentos que hemos renunciado a tiros de tres. Pero estaba claro que con la defensa que plantean había que tirar de tres"

¿Problema con Erick Green?

"Le he visto varias veces aplaudir y hasta levantarse con los triples de Rafa. Hoy el capitán ha estado sensacional y no hay minutos para todos. No creo que haya ningún problema, no creo pero no lo sé"

Próximas dos jornadas de Euroliga

"Tenemos que seguir en la misma dinámica. Creo que el equipo ha hecho un gran esfuerzo para seguir compitiendo en Euroliga a pesar de los resultados. Tuvimos tiro para ganar ante el Milan y Brose Baskets, para empatar en Tel Aviv, incluso con opción muy clara ante el Estrella Roja, pero aunque estábamos tocados el domingo el equipo ha salido a flote. Espero que el equipo siga compitiendo al mismo nivel y que podamos cortar el martes esta racha de derrotas en Euroliga"