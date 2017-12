"Con la lesión de Vives perdimos muchas opciones"

El Valencia Basket ha sumado su novena derrota consecutiva en la Euroliga en la cancha del Real Madrid (91-72) y se complica mucho su futuro en Europa. Txus Vidorreta ha valorado el partido en sala de prensa al término del mismo, y ha asegurado que la lesión de Guillem Vives en el tercer cuarto les ha condicionado mucho en el final del choque.

"Hemos empezado ofensivamente con bastante acierto. Sacar a Tavares fuera de la pintura nos ha ido bien. Pero defensivamente hemos estado blandos al inicio. Once canastas en el primer cuarto son demasiadas. El aspecto ofensivo nos ha permitido estar vivos pese a enlazar varias pérdidas. Nuestros mejores minutos fueron el segundo cuarto, con ideas claras y mejorando atrás. Un nivel que mantuvimos hasta mediado el tercer cuarto. Con la lesión de Vives perdimos opciones y en el último cuarto tratamos de mantenernos operativos, pero al final el partido se ha roto. Viniendo de tantos partidos seguidos y con tantos problemas, hoy Tibor y Guillem, nos ha importando menos proteger el marcador que dar descanso a los jugadores de cara al jueves", ha señalado Vidorreta.

Vives padece una bursitis en el tobillo desde hace tiempo que le impide estar al cien por cien, pero que le permite jugar los partidos, aunque hoy no ha podido aguantar el dolor a partir del tercer cuarto y ya no ha podido volver a la cancha. Además, Tibor Pleiss no ha vuelto a jugar tampoco después del codazo de Luka Doncic que le ha provocado una tremenda brecha en la frente.