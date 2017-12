San Antonio Spurs alucina con L´Alqueria del Basket

El equipo de scouting de los San Antonio Spurs de la NBA visitó las instalaciones de L´Alqueria del Basket y disfrutó con el sinfín de posibilidades que ofrece la mayor cantera de baloncesto de Europa. Como sucedió antes con los Brooklyn Nets de la mano de Danko Cvjeticanin o con los Philadelphia 76ers y Marin Sedlacek, los ojeadores de la franquicia americana se vieron sorprendidos por la infraestructura y la organización de la misma.

George Felton, Director of College Player Personnel, Claudio Crippa, Director of International Scouting y Andy Birdsong Director of Pro Player Personnel, fueron los representantes del equipo de San Antonio que visitaron las instalaciones. Al terminar, quisieron plasmar su opinión.

"Es fantástico. No he visto un programa de formación como este en todo el mundo. Ver las ocho salas interiores divididas en dos partes, salas médicas, salas de conferencias, sitios donde los padres pueden disfrutar del desarrollo de sus hijos? Es una instalación estupenda y una gran oportunidad no solo para Valencia, sino para todo el país", decía Felton.

"Estoy realmente impresionado. He estado en muchas ciudades de Europa y nunca he visto un complejo deportivo como este. Es un orgullo y un honor para Valencia Basket y para la ciudad. Se vive un ambiente muy especial, tienen entrenadores, preparadores, una gran estructura y el primer equipo para verlo y soñar con alcanzar su nivel. Eso debe ser una gran motivación", explicaba Crippa.

"Crecí en Nueva York y tuve que jugar sobre hormigón. Tener unas instalaciones así desde temprana edad para empezar es algo muy especial. Una oportunidad para que todo el mundo aprenda", concluyó de nuevo Felton. L´Alqueria del Basket ha dejado atrás la barrera europea para convertirse en referencia también más allá de nuestro continente.