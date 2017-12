L´Alqueria del Basket impresiona también en Irlanda

Que L´Alqueria del Basket es la mayor cantera de baloncesto de Europa, es cada vez más evidente. Tanto es así, que son numerosas las visitas más allá de los límites nacionales que está recibiendo la instalación.

La última, procede de Irlanda. La North Atlantic Basketball Academy, especialista en potenciar nuestro deporte y experta en preparar a jugadores para dar el salto a tierras estadounidenses, ha llevado a cabo dos entrenamientos en tierras valencianas.

Los jugadores irlandeses, en plena gira de preparación, no dejaron pasar la oportunidad de ver las instalaciones y probarlas en primera persona en dos sesiones de trabajo organizadas por Carles Orive, técnico de nuestra cantera.

Finalizada la experiencia, Dermot Russell, director de la academia, quiso valorar lo vivido. "Esta instalación es magnífica, increíble. He estado en muchas academias tanto en Europa como en EEUU y Canadá y esta es de largo la mejor que he visto" declaraba.

"Es muy importante para el desarrollo de los jugadores poder contar con instalaciones como esta. Mis jugadores sin ir más lejos, estaban muy emocionados con la idea de entrenar aquí" explicaba.

Un ejemplo más de la reputación de l´Alqueria del Basket más allá de nuestras fronteras. Hace unos días eran los representantes de los San Antonio Spurs los que visitaban la instalación.