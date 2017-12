El Valencia basket, pendiente de Sergi García

Una semana más, el Valencia Basket anda pendiente de la enfermería. Como ha sido la tónica general desde que arrancara la temporada, Txus Vidorreta cuenta con hasta cinco bajas, por el momento, para recibir este jueves al Panathinaikos en La Fonteta, en el partido correspondiente a la última jornada de la primera vuelta de la Euroliga. Antoine Diot y Latavious Williams están todavía lejos de poder volver a saltar a la cancha, mientras que Joan Sastre y Guillem Vives no lo harán al menos hasta el 2018. El único que parece tener opciones de vestirse de corto antes de final de año es Sergi García.

El último fichaje taronja llegó a València hace ya algo más de dos semanas, pero todavía no ha podido debutar con su nueva camiseta. El motivo, una lesión que arrastraba ya antes de abandonar el Tecnyconta Zaragoza, con el que no jugó los dos últimos partidos antes de que se terminara concretando su fichaje por el Valencia Basket. Un pinchazo en los isquiotibiales que le tiene ya casi un mes en el dique seco y del que todavía no se ha recuperado al cien por cien, aunque su evolución en los últimos días y horas está siendo bastante positiva.

Hasta ahora, Sergi García se ha mantenido al margen de las sesiones preparatorias de Txus Vidorreta, que durante la semana pasada descartaba completamente su presencia para los partidos de Euroliga ante Real Madrid y Zalgiris. Sin embargo, con el cambio de semana, la situación ya ha cambiado. Una vez superadas las Navidades, el equipo regresó este martes al trabajo con una doble sesión; y Sergi García formó parte de algunos ejercicios.

El base balear no se ejercitó por la mañana, pero sí por la tarde, en la que fue su primera sesión de entrenamiento con el Valencia Basket. Eso sí, no lo completó al cien por cien, ya que de momento no puede participar en los ejercicios con contacto. Esto señala que todavía falta tiempo para su recuperación total, aunque no deja de ser un buen síntoma de que la evolución está siendo buena y de que su retorno a las pistas está más cerca que lejos.

Tras el entrenamiento vespertino, los servicios médicos del equipo volvieron a tratarle para comprobar el estado de la zona afectada y, aunque su participación tanto el compromiso de este jueves en Euroliga como en el del sábado en Liga Endesa es difícil, no está descartada a día de hoy. De momento, el club le ha inscrito ya en competición europea, no así en ACB, por lo que podría estar disponible para este jueves si el físico se lo permite. Si esto es así, lógicamente la entidad taronja tramitará también al unísono su inscripción en ACB para que pudiera jugar el sábado ante el Divina Seguros Joventut.

El debut de Sergi García es ahora mismo una de las principales necesidades del Valencia Basket, pues ha visto como su terna de bases ha ido mermando poco a poco desde el inicio de la temporada. De partir con tres, Diot, Vives y Van Rossom, enseguida Vidorreta pudo contar solo con dos, tras la confirmación de la lesión de gravedad de Diot. Más tarde, el tobillo de Vives volvió a darle problemas, y aunque forzó para jugar muchos partidos con dolor ante la necesidad del equipo, finalmente ha tenido que parar algún encuentro para evitar problemas mayores en el futuro.

Así las cosas, ahora mismo solo Sam Van Rossom está sano de entre los bases de que dispone la plantilla taronja, y ante cualquier contratiempo –como sus dos faltas rápidas ante Zalgiris– el equipo se queda sin un hombre específico que pueda ejercer la labor de director de juego. Ese es el rol que deberá asumir Sergi García, al que Vidorreta espera como regalo de Papá Noel.