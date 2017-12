"Estamos cumpliendo con los objetivos de defender la ACB y ganar la Supercopa"

F. C.

Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, ha asegurado que el equipo 'taronja' no vive una crisis de resultados, pese a las diez derrotas que arrastra seguidas en la Euroliga, sino de lesiones, y que han conseguido que no afecte a la Liga ACB, en la que el equipo es segundo, pero no han podido evitarlo en el torneo europeo.

"Es evidente que el Valencia no tiene una crisis de resultados, tiene una crisis de lesionados que ya dura más de tres meses y que está afectando a nuestra afición, que quiere que el equipo gane, a los jugadores, que están perdiendo confianza, y lógicamente al entrenador, que es el responsable de cómo puede jugar un equipo y que lo tiene más difícil en función de que falten sus dos bases o uno y medio de los 'cinco'", ha explicado.

En rueda de prensa, el entrenador vasco ha insistido en que "el Valencia Basket solo tiene un problema, que son las lesiones. Por lo demás estamos a una victoria de clasificarnos para la Copa del Rey, o igual ya lo estamos y no lo sabemos". "Estamos cumpliendo con los objetivos marcados de defender el título de la ACB y ganar la Supercopa y donde estamos mal, porque las bajas que estamos teniendo nos merman, es en la Euroliga", ha añadido.

El entrenador vasco ha recordado que "estar o no en la Euroliga el año que viene no depende de la clasificación de esta Euroliga, sino de que tengamos paciencia, recuperemos jugadores y sigamos haciendo un gran papel en la Copa o en la Liga Endesa". Vidorreta ha apuntado además que la participación en la Euroliga le ha permitido hasta ahora "aprender un montón para saber qué necesitamos para los próximos años poder ser mucho más competitivos".

"A veces se aprende mucho más perdiendo que ganando, me encantaría ganar pero tengo muy claro qué es lo que necesitaremos para los que en próximos años no se repita una racha como esta. En primer lugar salud, pero hay otras cuestiones que abordaremos porque yo ya con este periodo de aprendizaje las tengo clarísimas", ha asegurado.

El entrenador ha puesto el énfasis en el físico que tiene los escoltas, aleros y ala-pívots de los equipos en la competición y también en que "los equipos españoles hemos de ser conscientes que en esta Euroliga no nos sirve, aunque a veces sea más cómodo, plantillas de doce jugadores al uso". "Hay que ir a plantillas de 14 o 15 jugadores, solo el Real Madrid lo ha entendido claramente y es el único que está manteniendo el nivel en la liga y en la Euroliga", ha explicado.