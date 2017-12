Vidorreta ´descarta´ a Sergi García contra el Panathinaikos

Sergi García, base del Valencia Basket, no participará en el encuentro ante el Panathinaikos en la Euroliga de este jueves, como tampoco lo hará el también director de juego Guillem Vives, cuya ausencia ya es segura también para el encuentro del próximo 30 de diciembre ante el Divina Seguros Joventut en Liga Endesa. Además de ambos bases, tampoco estarán en el choque ante el equipo griego Antoine Diot, el escolta Joan Sastre y el ala-pívot estadounidense Latavious Williams.

El club 'taronja' ha confirmado que Vives no estará en estos dos próximos encuentros y el técnico Txus Vidorreta ha deslizado que tampoco será fácil que Sergi García, que llegó lesionado del Tecnyconta Zaragoza, entre en el equipo en los próximos encuentros. "En la última resonancia esa lesión está un poco fresca y aún no ha hecho ni 'uno contra uno'. Desde el pasado viernes no ha podido estar con el equipo más que para el calentamiento y teniendo cinco partidos en nueve días y medio será complicado que sea de la partida en breve", ha apuntado Vidorreta sobre Sergi García. Además, ha recordado que al ser un jugador nuevo necesitará cierto periodo de adaptación. "No penséis que cuando se recupere va a poder jugar porque tendrá que entrenar y conocer a sus compañeros", ha apuntado.

Vidorreta también ha desvelado que Bojan Dubljevic está "mermado" para el encuentro ante el Panathinaikos y ha advertido que las lesiones elevan el grado de riesgo del resto de compañeros. "Las posibilidades de romperse de los jugadores con los que contamos habitualmente son mayores y eso es algo que hay que tener presente. Mi obsesión es proteger a Sam (Van Rossom), porque es el único base sano que tengo", ha destacado Vidorreta, que ha apuntado que las bajas "no nos afectan solo en los partidos sino también a cómo entrenamos durante la semana".