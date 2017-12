Vidorreta: "Ante la adversidad, el equipo ha hecho más piña"

Txus Vidorreta puede tomarse un respiro. La mala racha de victorias en la Euroliga se ha terminado y después de escuchar pitos de La Fonteta cuando le nombraron por megafonía al inicio del partido, acabó con una sonrisa por la victoria lograda ante el Panathinaikos cuando el panorama no pintaba nada bien por la baja de San Emeterio y el flojo inicio de partido. Esta fue su rueda de prensa posterior al partido.



La clave de la victoria

Hemos tenido buena defensa en los últimos minutos, que era una de las cuestiones que nos estaba faltando y una pizca de suerte.



Pasar página

Estoy pensando en el partido de dentro de dos días pero muy contento por los jugadores porque este esfuerzo lo han hecho dos meses sin premios. Hemos sido competitivos y hemos ganado a un equipo que venía haciendo una gran serie.



Flojo inicio

Ha sido un comienzo de cuarto difícil, fallando tiros. Después hemos hecho un gran partido con una gran defensa y con un gran control del timing, después de partidos con mala suerte hemos encontrado la suerte que buscábamos con nuestro trabajo pero hay que pensar en el próximo partido.



Filosofía a seguir

Tenemos que seguir pensando partido a partido, terminamos la primera vuelta con una victoria más, estamos a una gran distancia del corte pero hay que seguir pensando en los siguientes. Enseguida volverá a haber una jornada doble, pero es momento de disfrutar de la victoria y los pensamientos nos los tenemos que ganar con nuestro trabajo y reaccionando contra las adversidades. Hemos reaccionado en solo seis horas a la ausencia de Fernando y el equipo siempre compite. Además, hoy hemos ganado y estamos satisfechos.



Esfuerzo de Abalde

Abalde estaba fuera una hora antes de empezar el partido. El equipo, lo único que ha hecho mal es perder porque estas capacidades de reacción ya las hemos vivido anteriormente, pero hay muchas circunstancia que influyen en los partidos. No es fácil jugar todos los días con tantas ausencias, nuestro pensamiento siempre debe ser positivo. Alberto me ha dicho que tenía que ayudar, se ha pegado una ducha y ha hecho un partidazo.



Arbitraje

Hoy en el último cuarto hemos tenido el mejor arbitraje del año. No nos ha dado nada pero tampoco nos ha quitado.



Mala racha en la Euroliga

Lo más importante es que por fin no dirán ya el número de derrotas consecutivas que llevávamos. No tenía ningún interés periodístico y al menos eso lo hemos quitado. Hemos demostrado dureza mental y defender bien los dos últimos minutos, que es lo que más falta hacía.



Jugadores decisivos

Estamos teniendo dificultades a la hora de encontrar en los finales a jugadores con buen equilibrio entre físico, cabeza y salud. Guillem lleva jugando lesionado desde el 2 de noviembre y su lesión nos ha penalizado mucho porque se ha sumado a dos lesiones de Joan Sastre y son dos jugadores de perfil atlético de Euroliga.



Implicación de la plantilla

Ante la adversidad, el equipo ha hecho más piña, los he visto muy implicados. El grado de implicación es total, el orgullo de defender esta camiseta es total y así es más fácil que llegue el premio, que será mayor cuando recuperemos a más jugadores. No podemos hacer que alguien vuelva si no está recuperado. Intento fijarme en los que tengo, no en los que no tengo. Me centro más en los que están en condiciones de jugar.



Opciones en la Euroliga

Si no pensamos que tenemos opciones no nos sirve. Mientras tengamos opciones tenemos que salir al campo como hemos salido hoy y todos los días, aunque en otros con menos acierto.



Elogios a los jugadores

Nuestra afición quiere estar con el equipo, Alberto estaba con más de 39. Erick está haciendo un gran esfuerzo de adaptación a un baloncesto que para él es diferente. Nunca había tenido tanta responsabilidad en un equipo, le ponen grandes jugadores a defenderlo, le castigan, pero ha hecho un grandísimo trabajo. Los jugadores han hecho un grandísimo trabajo. Todo el equipo. Está haciendo un gran esfuerzo porque es muy responsable. Le faltaba el premio de anotar los triples (Doornekamp). Es un ejemplo y todo el equipo lo sabe.



Reconocimiento a Rudez

Cuando ha estado en el campo, el equipo ha ido sumando. Nos hemos ido metiendo en el partido con él. Habría el campo, generaba dudas en la defensa rival. Le ha faltado confianza para hacer el triple y por eso le he animado. Cuando hemos tenido más jugadores he notado que estaba muy por debajo del nivel del resto. En Estudiantes nos ayudó. Luego yo percibí un bajón en su rendimiento entrenando y decidí dejarle fuera. Hoy, con los lesionados, hemos tenido que tirar de él y tambien ha dado un paso adelante en los entrenamientos. No ha estado acertado, pero tampoco desconectado. Ha hecho lo que le pedimos. Si sigue tirando las meterá.



Baja de San Emeterio

San Emeterio no puedo decir plazos. Es una microrrotura y a priori son 3 semanas.



Alarma con Guillem Vives

Vives va a ser baja de más larga duración y mañana (este viernes) haremos un comunicado. Merece la pena que haya una explicación.