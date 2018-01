Vidorreta: "La línea del equipo de todo el año es muy buena"

Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, quiso felicitar a sus jugadores tras la derrota en Málaga ante el Unicaja. Así fue la rueda de prensa del preparador taronja en el Martín Carpena:

Valoración del partido

"Lo primero felicitar al Unicaja que ahora está más cerca de la Copa del Rey,y luego a mis jugadores por el esfuerzo realizado durante cuarenta minutos y hasta ese triple a falta de veinte segundos que pudo haber empatado el partido. Ha sido un partido competido, muy igualado, en el que hemos estado muy sólidos y jugando duros a pesar de el desacierto en los triples en la segunda parte. Eso ha sido clave para no coger una ventaja y meterles más presión a ellos"

Sabor agridulce

"En el tercer cuarto ellos han estado mejor en el rebote ofensivo y no nos ha permitido correr a pesar de que no han anotado mucho en segundas opciones. Sólo diez puntos. El partido ha seguido igualado pero no estamos satisfechos porque hemos perdido"

Falta de acierto

"Hemos pasado un momento crítico con el triple de Nedovic desde casi medio campo, pero hemos vuelto otra vez. Nos ha faltado un poco más de acierto desde la línea de tres. Hemos jugado el baloncesto que teníamos que jugar y mientras hemos tenido acierto hemos estado encima. Sólo cuando hemos fallado tiros abiertos y otros tiros libres como los de Doornekamp al final se nos ha ido"

Dinámica del equipo

"Hay cosas que debemos ir mejorando pero la línea del equipo de todo el año es muy buena, compitiendo en todas las canchas pese a las bajas"

Josep Puerto

"Ya ante el Joventut nos ayudó. Lo importante es que jugadores jóvenes demuestren esta personalidad ante equipos potentes como el Unicaja y jugando como visitante. Eso nos invita a ser optimistas con él"

Derrotas en Euroliga

"Claramente lo que estamos pagando es una rotación tan corta. Muchos partidos nuestros en Euroliga han sido como este y se nos han escapado. Las lesiones nos impiden llegar más frescos a cada partido. El calendario es muy complejo y todos los equipos cambian cuando tienen bajas"