Las declaraciones de Txus Vidorreta tras caer en Vitoria

Txus Vidorreta, entrenador del Valencia Basket, habló tras la derrota de su equipo en el Buesa Arena ante el Baskonia. Estas fueron sus declaraciones primero en Movistar+ y luego en rueda de prensa:

Valoración del partido

"Estamos un poco cansados de este Tour que dura ya diez días. Hemos tenido muchos tiros abiertos que si hubiéramos mantenido el nivel hubiéramos llegado con une pequeña ventaja al final. Incluso hemos tenido esa opción que se fue con los dos tiros fallados por Doornekamp"

Próximo partido ante el Fenerbahçe

"Estamos en una montaña rusa y esto no para"

Análisis del encuentro

"El partido empezó con un ritmo alto que no fuimos capaces de contrarrestar y al final nos cogieron esos seis puntos de ventaja. Pero en el segundo estuvimos muy bien en defensa, llevando el ritmo que más nos convenía para irnos tres puntos arriba al descanso. Una ventaja que mantuvimos hasta el último cuarto"

Último cuarto decisivo

"En el último cuarto ellos estuvieron más duros en defensa pero la clave fue que fallamos muchos tiros abiertos. Y si no metes esos tiros en Vitoria, porque su defensa se cierra mucho, es muy difícil ganar. Al final tuvimos incluso esa última oportunidad pero Doornekamp falló esos dos tiros libres. Estoy satisfecho por la buena imagen del equipo pero descontento por el resultado"

Técnica final a Beaubois

"No he visto la jugada. Me he girado cuando han pitado la falta y no sé que es lo que le ha dicho. Pero aún así hay que tener la piel muy fina porque cuando a mí me piten algo así en contra también me quejaré. Con nueve segundos por jugarse pudimos tener posesión para ganar pero Doornekamp falló los dos tiros libres"

Clasificación para la Copa del Rey

"El balance del Valencia Basket es positivo. Tenemos una plaga de lesiones y pese a ello hemos ganado la Supercopa y estamos ya en la Copa del Rey con la posibilidad de ser cabezas de serie ganando un partido en casa. Y en Euroliga es cierto que tuvimos muchas derrotas seguidas pero varias se decidieron en la última bola. Estoy moderadamente satisfecho teniendo en cuenta el alto grado de dificultades que tenemos"