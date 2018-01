Las opciones del Valencia Basket para ser cabeza de serie en la Copa del Rey

Will Thomas, este domingo en Vitoria.

Will Thomas, este domingo en Vitoria. ACB Photo/I. Martín

El Valencia Basket, pese a sumar dos derrotas en las dos últimas jornadas de la Liga Endesa ante el Unicaja y el Baskonia, obtuvo este pasado domingo su clasificación matemática para la Copa del Rey de Gran Canaria 2018. La ´culpa´ la tuvieron las derrotas del MoraBanc Andorra en casa ante el San Pablo Burgos (91-99), y del UCAM Murcia en su visita al Fernando Martín para medirse al Montakit Fuenlabrada (88-86).

De esta manera, el Valencia Basket obtuvo por sexto año consecutivo el billete para el torneo del KO. Sin embargo, el objetivo ahora para el equipo de Txus Vidorreta es asegurar una plaza como cabeza de serie tras ver acercarse a Baskonia y Herbalife Gran Canaria peligrosamente en la clasificación. Sin embargo, sus dos siguientes partidos en la Liga Endesa ante Tecnyconta Zaragoza y Montakit Fuenlabrada son en casa y sigue dependiendo de sí mismo para ser cabeza de serie.

De hecho, lo lograría ya en esta próxima jornada si gana al Zaragoza y pierden Baskonia y Gran Canaria, a los que también aventaja en la diferencia de puntos (+70 por +36 y +30, respectivamente), que rompería un posible empate al final de la primera vuelta.

No obstante, si el Valencia Basket perdiese uno o los dos partidos que le restan para finalizar la primera vuelta de la fase regular debería esperar a ver que hacen sus rivales para saber si es o no cabeza de serie. Por contra, ganando los dos partidos acabaría matemáticamente entre los cuatro primeros y no tendría que esperar a otros resultados.