Un campeón de la Euroliga visita al Valencia Basket

La primera vez nunca se olvida. El primer ascenso, el primer partido ACB, la primera final, la primera Copa del Rey, el primer título, el primer partido europeo, la primera corona continental, la primera Liga, la primera Supercopa. En la noche del jueves, el Valencia Basket recibirá por primera vez la visita de un campeón vigente de la Euroliga cuando el balón empiece a surcar el aire en su encuentro ante el Fenerbahçe Dogus (jueves 11, 20:45h, Fonteta, Movistar+).

El campeón de la Euroliga en La Fonteta

El encuentro del jueves supondrá la primera visita de un campeón vigente de la Euroliga a La Fonteta para la disputa de un encuentro de la máxima competición continental. En sus cuatro participaciones anteriores en la Euroliga, el calendario no le había hecho coincidir ni en la fase de grupos, ni en el Top16 ni en las eliminatorias previas a la Final Four con el ganador de la temporada anterior. No ocurrió en la temporada 2003-04, donde el equipo taronja no se encontró con el FC Barcelona. Ni en la Euroliga 2010-11, donde volvió a participar tras un triunfo en la campaña anterior del equipo azulgrana sin llegar a encontrarse. Y tampoco en la Euroliga de la temporada 2014-15, donde el por entonces vigente campeón Maccabi Tel Aviv tampoco quedó encuadrado en el mismo grupo del conjunto taronja. El primer enfrentamiento contra un campeón de Euroliga llegó, eso sí, en tierras turcas en la primera vuelta de la actual edición del torneo. En aquel encuentro de la quinta jornada el triunfo fue para el Fenerbahçe Dogus Istanbul por 79-66.

Victoria taronja en el único precedente

Del único enfrentamiento entre estos dos equipos en La Fonteta, en la última jornada del Top16 de la Euroliga 2010-11, queda el recuerdo de la celebración posterior en el pabellón a la victoria taronja por 82-68. Ese resultado clasificaba por primera vez en la historia al Valencia Basket para el playoff de cuartos previo a la Final Four de la máxima competición continental. Y culminaba la segunda remontada consecutiva en una fase de grupos de esa edición de la Euroliga (el equipo taronja recuperó también un 1-4 en la primera ronda para clasificarse al Top16). En un partido con nueve jugadores con 6 o más de valoración, destacaron Omar Cook (6 puntos, 11 asistencias y 5 robos), Javtokas (15 puntos y 5 rebotes), De Colo (15 puntos) o Savanovic (14). El capitán Rafa Martínez (8 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias aquella noche) es el único superviviente de aquella plantilla taronja.

Buenos resultados ante los turcos en La Fonteta

El encuentro del jueves será la 12ª ocasión en la que un equipo turco visite La Fonteta para un partido de competición europea. Y en los precedentes hasta el momento, el equipo taronja ha defendido su pabellón en 10 de los 11 encuentros como local ante equipos de esta nacionalidad. Valencia Basket nunca ha perdido en casa ante un equipo turco en una competición organizada por Euroliga y para encontrar una derrota en La Fonteta ante un rival otomano hay que remontarse casi 16 años, hasta el 5 de febrero de 2002, cuando el equipo valenciano perdió ante el Turk Telekom Ankara por 76-77 en la Saporta Cup. El equipo taronja se ha impuesto como local al Anadolu Efes en tres ocasiones, al Galatasaray en dos partidos y en una ocasión contra Fenerbahçe, Banvit, Ulker, Pinar Karsiyaka y Besiktas.