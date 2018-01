Txus Vidorreta recupera a otro jugador contra el Fenerbahce

Txus Vidorreta afronta el partido de este jueves ante en el Fenerbahce con al esperanza de lograr una victoria ante el campeón de Europa y refrendar así la mejorría en el juego de los últimos partidos. Un optimismo avalado también por la recuperación de algunos jugadores lesionados y con molestias.



Mejoría en el juego

Ese ha sido siempre nuestro objetivo. En el deporte profesional lo primero es ganar, pero el camino para ganar es jugar lo mejor posible y creo que durante muchos momentos de esa mala racha en Euroliga no creo que hemos jugado mal. Hemos tenido peores partidos en Liga que hemos ganado y otros que hemos perdido. Pero muchos jugadores han dado un paso adelante enorme a la hora de comprender qué es lo que un equipo necesita y cuál es la línea de juego que como entrenador me gusta. Sam Van Rossom ha dado con la manija del equipo y cuando un equipo ya tiene un base que funciona todo fluye mucho mejor. Y jugadores como Rafa Martínez, Aaron Doornekamp, Will Thomas, Tibor Pleiss, se han perdido solo un partido y han estado toda la pretemporada exceptuando Sam, y creo que están con las ideas muy claras de lo que el equipo necesita. A partir de ahí tenemos que seguir recuperando jugadores e ir ampliando la rotación. Ahora vienen unas semanas positivas.



Afición

Todos tenemos que venir con la misma ilusión y ánimo con el que nos sentimos arropados en el partido ante el Panathinaikos, sacamos adelante un partido en unas condiciones complicadísimas y ante un equipo que venía en buena racha y con muy buen juego. Ahora tenemos enfrente al Fenerbahce, al campeón de Europa. Allí hicimos un buen partido y como hemos demostrado a lo largo de toda esta serie de buenos y malos resultados en la Euroliga, el equipo ha de ser capaz de tener su opción y tener un balón en el último minuto que nos sirva para ganar como pudimos hacer contra el Panathinaikos.



Clave del partido

La cuestión clave es poder llegar con velocidad al campo ofensivo para que su defensa no esté formada. Eso te permite siempre ganar metros y ser efectivo, ante situaciones de bloqueo y de juego con balón. Y con dureza a la hora de efectuar los controles de la pelota y frescura a la hora de poder leer su defensa, que es muy variada del bloqueo directo.



Recuperación de lesionados

Está claro que son el mejor regalo. Tenemos ya a Sergi entrenando desde el sábado, el martes ya completó todo el trabajo y es una buena noticia, aunque le costará coger ritmo y su debut va a ser contra el campeón de Europa, un debut que marca territorio pero que menos presiona. Es muy positivo que vaya a debutar con el equipo, pero tenemos que ver la evolución de Erick Green, Alberto Abalde y Bojan Dubljevic, que no entrenaron el martes y tenemos la buena noticia de que Fernando San Emeterio se está recuperando muy bien y este miércoles ya ha podido participar en entrenamiento con contacto. Por lo tanto, tenemos muchas dudas en el aire, no tanto a la hora de percibir si van a jugar o no, sino en qué condiciones están porque yo creo que todos van a estar en este partido salvo que haya alguna noticia negativa de última hora. Albert,o Erick, Dubi, Sergi y Fernando estarán y eso es una gran noticia, pero hay que trabajar juntos para estar en la mejor condición como equipo y que podamos tener una continuidad en el trabajo a la espera de que se recupere Joan y solo nos quedarían ya Antoine Diot y Latavious, entonces tendé que sacar el champagne.



Joan Sastre

Físicamente se ve bien porque está haciendo un trabajo increíble, pero todavía le falta fuerza para tirar de larga distancia y eso va a requerir unas dos semanas más, aunque esperemos que se puedan acortar un poco.



Latavious Williams

Tenemos informes pero creo que es mejor no moverlos ahora. Va a seguir con un proceso de inmovilización y probablemente se alargue unos días más, pero preferimos seguir las pautas que se van marcando porque nos dicen que las cosas van mejor.