Desplante de Will Thomas a Txus Vidorreta

Vidorreta habla con Will Thomas tras el incidente

Vidorreta habla con Will Thomas tras el incidente J. M. López

Will Thomas fue sustituido por Txus Vidorreta a falta de tres minutos ya que el técnico, con 57-70 en el marcador y viendo lo que estaba sucediendo sobre la cancha, decidió ahí empezar a dar descanso a sus hombres más castigados de minutos pensando en el duelo de este sábado ante el Tecnyconta Zaragoza.

El ala-pivot norteamericano, sin embargo, no entendió este cambio y, frustrado también por su rendimiento en el choque, le hizo un desplante a Vidorreta en el banquillo. El técnico vasco se quedó alucinado con su reacción e incluso fue a su lado en el banquillo para explicarle las razones de la sustitución. Razones que no pareció entender el de Baltimore en caliente.

"Era una situación en caliente y es lo más natural. He ido a explicarle que íbamos 13 abajo, con malas sensaciones y que estuviera tranquilo,que en 48 horas teníamos partido. También quería abrir más el campo con Rudez. Él lo ha entendido más o menos, quería seguir jugando y está bien, es lo que tiene que hacer", explicó Txus Vidorreta en rueda de prensa. "Entiendo que quisiera seguir jugando, pero seguro que cuando vaya refrescándose entenderá mejor lo que le he explicado. De estas, por mi forma de ser, no habrá muchas pero alguna puede haber. Otros prefieren mirar para otro lado y poner una multa. Yo prefiero explicar las cosas y zanjar el asunto en el momento", concluyó el técnico del Valencia Basket tras la derrota ante el Fenerbahce.