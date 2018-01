Vidorreta: "Hemos jugado 25 minutos de muy alto nivel ante el campeón de Europa"

Txus Vidorreta ha comparecido ante los medios de comunicación tras la derrota del Valencia Basket ante el Fenerbahce en la Euroliga y se ha mostrado contento con el trabajo de sus jugadores pese a no conseguir la victoria ante el actual campeón de Europa. "Hay que valorar que hemos jugado a muy alto nivel ante el campeón de Europa durante 25 minutos. Pero no ha sido suficiente. Necesitamos jugar 40 minutos así para tener opciones", ha asegurdo Vidorreta.

"Ellos defendieron muy bien al inicio y eso nos hizo perder confianza. Empezamos con 0-15 en contra, pero después de esta situación hicimos un gran esfuerzo. Jugamos un gran baloncesto durante 20 minutos, en ataque y en defensa, pero en el cuarto cuarto volvimos a fallar tiros abiertos, perder balones y bajamos el ritmo en defensa. Ellos controlaron el partido en el tramo final gracias a un partidazo de Sloukas", ha reconocido Vidorreta en una primera valoración del encuentro.

Ya entrando a analizar el plano individual, el técnico del Valencia Basket ha defendido a un Bojan Dubljevic que ha vuelto a jugar mermado por sus problemas físicos. "'Dubi' lleva con molestias mucho tiempo. Seguramente no está cómodo, pero cuando jugamos en casa siempre da el cien por cien. Todos los que han salido de inicio han estado mal al principio, pero es cierto que en el último cuarto le han condicionado mucho las faltas en defensa", ha reconocido.

Sobre Sergi García, que ha hecho hoy su debut con la camiseta del Valencia Basket, Vidorreta ha destacado su desparpajo. "Es muy pronto, pero ha estado bien. Ha hecho los cinco primeros puntos con el 0-15, lo que habla de su personalidad. Ha hecho un buen primer tiempo, pero lógicamente le ha faltado nivel físico para seguir apretando en la segunda parte como en la primera. Esa ha sido la clave para que Sloukas se hiciera con el control del partido", ha asegurado Vidorreta.

Por último, el entrenador vasco ha valorado los pocos minutos -cinco- que ha tenido San Emeterio en su vuelta tras una lesión muscular. "No ha tenido malas sensaciones. Simplemente vamos 'piano piano' porque hay muchos objetivos esta temporada. Ya ha tenido dos lesiones, por lo que debemos ir de manera más escalonada. Cuando ha jugado ha estado bien. Me quedo con eso. En el tercer cuarto lo podía haber sacado, pero estábamos jugando fenomenal. En el último cuarto he pensado en ponerlo, pero creía que debían seguir los que estaban jugando. Debemos pensar en lo que viene por delante. En vez de jugar 10 minutos hoy, que pueda jugar 15 el próximo día", ha finalizado Vidorreta.