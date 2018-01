La Fonteta acoge el mejor concurso de mates amateur

La segunda edición del concurso Dunkers Movistar by Valencia Basket, que regresa para volver a buscar al mejor dunker no profesional de España, se ha presentado este viernes en una rueda de prensa en la Sala de Prensa de la Fonteta que ha contado con la presencia de Víctor Luengo, responsable de Marketing y Relaciones Externas de Valencia Basket, Alfredo Álvarez, Responsable Departamento de Comunicación de la Dirección Territorial Este de Telefónica e Ion Galarza, jugador del filial del Valencia Basket y subcampeón de la primera edición del concurso Dunkers Movistar.

El concurso comenzará este sábado 13 de enero, cuando en el descanso entre el tercer y el último cuarto del partido en la Fonteta ante el Tecnyconta Zaragoza Enric López y Alberto Pérez se enfrenten en el primer cuarto de final de #DunkersMovistar2. El ganador del concurso recibirá un premio de 5.000 euros, añadiendo en la edición de este año un segundo premio de 1.000 euros para el finalista. De esta forma, se busca sucesor de Oriol Herrero, vencedor de la primera edición de Dunkers Movistar, celebrada la pasada temporada en la pista de la Fonteta.

Víctor Luengo destaca que "en esta segunda edición hemos querido invitar a los que consideramos los mejores matadores del territorio nacional a nivel amateur, lo que va a hacer que el concurso sea todavía más espectacular". El responsable de marketing taronja añadió que este sábado Movistar será doblemente protagonista en la activación del partido, ya que se estrena el Sofá Movistar. Una iniciativa en la que dos aficionados podrán disfrutar de una experiencia única: conocer las entrañas de la guarida del campeón de Liga Endesa con un tour guiado por el interior de la Fonteta, alinearse junto al cuerpo técnico para chocar las manos de los jugadores en la presentación del equipo a seis minutos del inicio del partido y disfrutar del partido del sábado desde un sofá a pie de pista junto al banquillo del Valencia Basket,

Alfredo Álvarez señala que "para Movistar es una satisfacción enorme poder seguir colaborando con el Valencia Basket por segundo año consecutivo. Para nuestra marca es una ocasión de celebrar los valores que representa el deporte del baloncesto y los valores que representa el Valencia Basket, con los que nos sentimos identificados en Movistar y que todos conocemos como el trabajo en equipo, el espíritu de superación, el esfuerzo o la competitividad. Con las nuevas innovaciones, el concurso gana en espectacularidad y es una buena forma de conectar con un público diferente con contenidos distintos a lo que existe"

Por último, el ala-pívot taronja Ion Galarza dio su opinión sobre su experiencia en la primera edición del concurso y sus expectativas para el que empieza este sábado: "Estoy muy contento de que me hayan elegido entre los ocho primeros matadores. Va a ser muy difícil repetir final porque este año hay muy buenos contrincantes. Vamos a intentar dar espectáculo".



Emparejamientos definidos

En esta segunda edición, se implementaron una serie de cambios en busca de lograr un mayor nivel de los participantes y la organización eligió directamente a los ocho finalistas, eliminando la primera fase del concurso del año pasado.

El pasado 26 de diciembre, los jugadores de la primera plantilla taronja Sam Van Rossom y Alberto Abalde fueron las ´manos inocentes´ en el sorteo de emparejamientos, que quedaron definidos de la siguiente forma:

Enric López vs. Alberto Pérez

Marquie Smith vs. Bryan Batista

Félix Climent vs. Ion Galarza

Rubén Ramos vs. Krystian Pigula

Los ocho finalistas tienen cubiertos sus gastos de desplazamiento dentro del territorio nacional y su alojamiento en Valencia.



Bases de competición

En cada partido en el que se desarrolle esta iniciativa, los dos concursantes a los que les corresponda competirán realizando cada uno su mejor mate en un máximo de 20 segundos y dos intentos. Dunkers Movistar se extenderá a lo largo de los descansos entre el tercer y el último cuarto de siete partidos de Liga Endesa o Turkish Airlines Euroleague en la Fonteta. El jurado de cada concurso estará formado por tres personas, una leyenda de Valencia Basket, un trabajador de Movistar y un aficionado del Valencia Basket que será elegido en nuestras redes sociales.



Minuto 30 Movistar

El concurso tendrá lugar entre el tercer y último cuarto de cada partido, continuando la idea iniciada la pasada temporada en el acuerdo de patrocinio alcanzado por Valencia Basket y Movistar por el que estas dos entidades unen sus fuerzas para añadir todavía más atractivos a los partidos de la Fonteta. Buscar por segunda vez al mejor dunker amateur de España será solo una de las propuestas y muchas sorpresas que se han preparado para la presente temporada.



Calendario de Dunkers Movistar by Valencia Basket

Los 8 participantes quedarán emparejados en eliminatorias de cuartos de final, semifinales y final. El orden de participación de las eliminatorias será el siguiente:

Cuarto de final 1

VBC-Tecnyconta Zaragoza. Sábado 13 de enero 2018



Cuarto de final 2

VBC-R. Betis Energía Plus. 3-4 de febrero 2018



Cuarto de final 3

VBC-RETAbet.es Bilbao. 10-11 de marzo 2018



Cuarto de final 4

VBC-Iberostar Tenerife. 18 de marzo 2018.



Semifinal 1

VBC-UCAM Murcia. 1 de abril 2018



Semifinal 2

VBC-Unicaja. 21-22 de abril 2018.



Final

VBC-Barça Lassa. 19-20 de mayo 2018.