El Valencia Basket atropella al Tecnyconta Zaragoza

El Valencia Basket atropelló en La Fonteta al Tecnyconta Zaragoza por 103-58, al que anuló sobre la pista tras la conclusión del primer cuarto. De hecho, entre el segundo y el tercero el conjunto aragonés apenas sumó 13 puntos y -9 de valoración por 55 y 86 de los taronja. Algo que les permitió sentenciar el choque y dar minutos a Puerto y Hlinason en el último cuarto. Y es que la renta, que llegó a ser de 50 puntos, era suficiente no sólo para ganar el encuentro sino para asegurar el basket average general de cara a la última jornada de la primera vuelta. Factor que, salvo cataclismo, permitirá al equipo de Txus Vidorreta ser cabeza de serie en la próxima edición de la Copa del Rey.

Poco en claro se pudo sacar de un primer cuarto en el que los ataques se impusieron a las defensas para desembocar en intercambio de canastas constante. Doornekamp y sobre todo Dubljevic daban alas a los locales en el aspecto ofensivo, al tiempo que McCalebb y Dragovic respondían en el cuadro aragonés. Ya por entonces se vio que la superioridad interior del conjunto taronja era evidente, algo que no pudo aprovechar debido a una relajación defensiva que permitió a su rival mantenerse en el partido hasta el segundo cuarto (29-28; min. 10).

Y es que a partir de ahí el choque cambió. El Valencia Basket mantuvo su producción con muy buenos porcentajes a lo que sumó una notable mejora atrás. El Tecnyconta Zaragoza se colapsó por completo al tiempo que San Emeterio, Pleiss y Abalde comenzaron a abrir el hueco tras un parcial de 12-0 (41-28; min. 14). A Jota Cuspinera no le quedó más remedio que parar el choque para intentar buscar soluciones. Pero no le serviría de nada. Sería el principio del fin para su equipo.

En los siguientes minutos antes de llegar al descanso los locales elevaron el parcial hasta un 31-7 que dejó el choque prácticamente finiquitado (60-35; min. 20). Un juego coral, en el que incluso Rudez aportó por fin, dejó sin opciones a un rival en el que tan sólo McCalebb mostró maneras para intentar contrarrestar el huracán taronja. Hasta que comprobó la inercia del choque y se cansó. La valoración en ese tiempo, 47 por -2, reflejó fielmente lo que había pasado sobre la cancha en el cuarto entre ambos equipos.

Poco quedada por ver en el encuentro pero, por si quedaba alguna duda, los de La Fonteta la resolvieron con otro parcial de 12-0 que elevó la renta hasta los 37 puntos (72-35; min. 24). No le hizo mucha gracia al valenciano Juanjo Triguero que, justo entonces, su técnico le hiciera entrar en pista por primera vez. El de Gandia lo hizo con profesionalidad e incluso recibió la ovación de La Fonteta con su primera canasta.

Sería lo más destacado de ahí al final del encuentro más allá del buen papel de Rudez en el partido, y los minutos para Josep Puerto y Tryggvi Hlinasson en el último cuarto. Por cierto muy llamativo que un sector importante de La Fonteta, en lugar de disfrutar con el juego y el triunfo su equipo, se enfadará con Txus Vidorreta por tardar en sacar a Hlinason tras petición popular. Curioso y sintomático de la tensión poco recomendable que se respira en el coliseo taronja.