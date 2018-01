Vidorreta: "Hemos dado con un quinteto que nos da mucha solidez"

Txus Vidorreta estaba más que satisfecho del partido de sus jugadores en la victoria ante el Tecnyconta Zaragoza y así lo dejó de manifiesto en su rueda de prensa posterior al partido.



Valoración del partido

Hemos estado muy acertados en el primer cuarto fensivamente, nos han hecho daño en situaciones de uno contra uno. Han generado triples sencillos pero a pesar de eso estábamos por delante y hemos acabado 29-28 el primer cuarto. En el segundo hemos abierto una diferencia importante y hemos conseguido mantener un gran tono defensivo hasta alargar ese parcial. Lo que más satisfacción me produce es que al inicio del tercer cuarto hemos sido sólidos y hemos aumentado la diferencia y eso nos ha permitido dar minutos a jugadores que más lo necesitaban, Abalde, San Emeterio y los chavales, Hlinasson y Josep Puerto, han estado con mucha decisión y han aprovechado los minutos.



Clasificación para la Copa del Rey

Todavía no podemos hablar de objetivo cumplido pero sí virtualmente conseguido, veremos cómo queda el basket-average pero hay que tener mentalidad para acabar la primera vuelta ganando al Fuelabrada, pero 12 victorias en 17 partidos es una cifra para estar muy satisfechos dadas las dificultades de estos meses. El trabajo defensivo colectivo, la manera en la que hemos compartido el balón, cómo hemos estado en el rebote, en las asistencias, hemos podido correr? Y todo es importante de cara a los próximos compromisos en la Euroliga.



El público pide a Hlinasson

Esto es festivo y las cosas festivas me gustan. Cada victoria, una fiesta. Hlinasson no puede aguantar 13 minutos seguidos hasta el final en la Liga Endesa. El partido nos sirve para entrenar. Tibor ha cogido confianza y se ha ido con 14 minutos. Ayer tuvimos que hacer un trabajo muy concreto con él. La petición la he pedido como algo festivo y a mi me gusta la fiesta.



Quinteto ideal

El equipo está enganchado pero es cierto que hemos conseguido un par de triunfos en la Euroliga que nos han quitado una mochila muy pesada, Rafa y Sam han tirado del carro y hemos dado con un quinteto que nos da mucha solidez y así es más fácil entrar para el resto por la estabilidad. La Euroliga es muy exigente y el nivel es altísimo. En el momento en el que podamos tener cierta continuidad, el equipo va a crecer exponencialmente. No hemos podido darle minutos adicionales a Sergi porque andaba con molestias. También era hoy el día D para testar a Fernando y no contra el Fenerbahce para evitar una recaída. Intentamos ser lo más competitivos posibles para ganar cada partido pero tratando de prevenir que no tengamos más problemas de los que hemos tenido.



Lesión de Erick Green

No hay novedad con Green, cuando paró Dubi estuvo tres semanas parado, esperamos que no sea tanto, pero no vamos a poder tenerlo claro hasta que veamos cómo es la evolución y ver cómo soporta el dolor. No hay riesgo de una rotura adicional y si aguanta el dolor podrá entrenar. Cuando esté cerca, buscaremos una medicación externa que pueda mitigar ese dolor.