Portland Trail Blazers queda impresionado con L´Alqueria del Basket

Losse unen a la lista de equiposque han querido conocer al detalle la mayor instalación de baloncesto de formación en, que sigue traspasando fronteras. El equipo americano se presentó ena través de, Assistant General Manager. "Estoy muy impresionado. Por el tamaño, el acceso para los jugadores, las pistas, la luz, vestuario propio para los árbitros, vestuarios para cada pista, los padres teniendo acceso pero diferente al de los jugadores? Da la sensación de que está muy bien pensada, muy bien planeada. Es algo impresionante para el desarrollo del", decía.

"No había visto nada de esta magnitud, de este tamaño. He visto otros equipos, otras instalaciones, pero no de la misma manera que esta. En EEUU no se ven necesariamente clubes que hagan esto para fomentar la formación, hay compañías que lo hacen para lucrarse, pero no esto", comentaba.

Tampoco tenía dudas acerca de si ayudará a producir jugadores. "Totalmente, no hay duda. Si miras a EEUU se está empezando a desarrollar aún todo esto con la G-League y sin embargo parece que vosotros lo habéis estado haciendo mucho tiempo. Estáis haciendo algo histórico para vuestro club, para vuestra ciudad. Me sorprende que otros clubes no intenten hacer lo mismo, aunque no sea a la misma escala, porque esta escala es impresionante. Esto va a ayudar mucho, no imagino un niño que viniendo aquí y teniendo al lado el ejemplo del primer equipo, no quiera formar parte de esto", declaraba desde L'Alqueria del Basket.

También Lojze Milosavljevic, Director de Scouting Internacional del club, quiso plasmar su opinión. "Es simplemente increíble. He estado más de 30 años en el baloncesto europeo y nunca he visto nada como esto. Estoy muy impresionado. Es muy especial", transmitía.

El reto ahora es que se traduzca en resultados. "Ahora el siguiente paso es empezar a producir jugadores para el primer equipo del Valencia Basket y aquí se puede trabajar 24 horas al día los 7 días de la semana, porque es un sitio increíble", añadía.